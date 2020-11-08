إماراتيون يهاجمون أصالة بسبب اعجابها بمنشور إليسا عن التطبيع
إماراتيون يهاجمون أصالة بسبب اعجابها بمنشور إليسا عن التطبيع
حياتنا

هستيريا إماراتية وهجوم حادّ على أصالة ومطالبات بطردها من عمل “فني وطني” لهذا السبب!

كتب وطن
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شنّ مغرّدون إماراتيون هجمة غير مسبوقة على الفنانة السورية أصالة نصري مطالبين بمنعها من الغناء في أوبريت وطني، يتم التحضير له بمناسبة عيد الإتحاد الإماراتي.

ودشّن اماراتيون هاشتاغ #استبعدوا_اصالة وذلك بعد إعجابها بمنشور كتبته الفنانة اللبنانية إليسا يتعلق بتطبيع دول عربية مع إسرائيل .

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وقالت إليسا في المنشور الذي وضعت عليه علامة الاعجاب، إنه لا يحقّ لأحد المزاودة على لبنان في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضافت أن لبنان اكثر بلد دافع عن ودفع لها، مشيرة إلى من يتآمر على الفلسطينيي
من العرب ومن عملوا اتفاقيات سلام مع اسرائيل في إشارة إلى .

في المقابل، دعا مغرّدون إماراتيون إلى طرد أصالة من الأوبريت وإشراك أحلام الشامسي في بدلاً منها.

وكان الشاعر الإماراتي أنور المشيري قد أعلن أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي. ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبدالمجيد عبدالله، إضافة إلى أصالة نصري وآخرين.

ووقع اتفاق الكامل بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي
برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته .

 

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