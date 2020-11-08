محمد عساف وزوجته في ورطة خلال شهر العسل .. شاهد ما حدث لهما “غير متوقع”!

كشف “محبوب العرب” الفنان الفلسطیني محمد عساف عن أمر غير متوقع حدث له ولزوجته خلال سفرھما إلى لندن لقضاء شھر العسل.

وتوجه عساف وزوجته الى لندن لقضاء شھر العسل ھناك بعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما.

وقال “عساف” إنه وزوجته تفاجأ بقرار غیر متوقع حیث تم الحجر علیھما مدة أسبوعین.

وأضاف عبر “إنستغرام” إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن نتیجة فیروس كورونا، وھما مضطران للبقاء حوالي أسبوعین في الحجر المنزلي قبل معاودة نشاطھما في المدینة.

وتفاجأ محبو الفنان الفلسطيني محمد عساف في شهر اغسطس الماضي بإعلان زفافه على فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني، فيما انتشرت لقطات من الحفل الذي اقيم في دبي على نطاقٍ ضيق بسبب تفشي فيروس كورونا .