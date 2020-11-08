“شاهد” إسرائيل عاجزة عن الشكر وفرحة كبيرة في مطار “بن غوريون” بتل أبيب والفضل لـ ابن زايد

في قطف إسرائيلي لثمار التطبيع مع الإمارات وتباهي بمستوى العلاقات مع عيال زايد، حطّت طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية، الأحد، في مطار “بن غوريون” الدولي بمدينة تل أبيب، وذلك في أول رحلة لها إلى إسرائيل.

جاء ذلك، وفق ما أفادت به قناة “كان” الرسمية التي نشرت مقطع فيديو، يوثق لحظات هبوط الطائرة الإماراتية في المطار الإسرائيلي، كذلك نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على تويتر صورة للطائرة الإماراتية أثناء هبوطها.

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ومن المقرر أن تبدأ الشركة رسميا رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر ذاته.

والأربعاء الماضي، أعلنت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، في بيان، أنها ستقوم بتشغيل رحلتين يوميا، بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطار دبي الدولي، ومطار “بن غوريون”.

وذكرت أن هذا الإعلان، يأتي في أعقاب اتفاقية النقل الجوي الموقعة مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث، في البيان نفسه “سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص للاستثمار، في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة”.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية.

يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة الاتفاقيات الثنائية، في أعقاب اتفاق التطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل الموقع في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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