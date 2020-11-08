ايتام ترامب
ايتام ترامب
الهدهد

“لا مزيد من الشيكات على بياض”.. شماتة بـ”أيتام ترامب” بعد خسارته المدوية وفتح بيوت العزاء في الرياض وأبوظبي والقاهرة!

كتب Author 2
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سخر رواد الاجتماعي من المصريين والعرب من سقوط المرشح الجمهوري دونالد في انتخابات ، مطلقين وسم #يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع ، ووسم ، ساخرين من حال الأنظمة العربية، مثل والسعودية والإمارات، بعد الإعلان شبه الرسمي عن سقوط ، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أمام المرشح الديمقراطي، جو .

 

وهاجم المغردون، المستبدين العرب خاصة الرئيس عبد الفتاح “ديكتاتور ترامب المفضل”، بعد مساندة الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية لترامب، والذي لقبه ساخرون بـ “أبو حنان” أثناء الانتخابات، والتحذير من بايدن “مرشح الإخوان” كما زعموا، ثم التباكي على ترامب ومحاولة الظهور بغير المهتم بالفائز بالبيت الأبيض الجديد.

 

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات المتفاعلة مع وسم “#يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع”، والذين سخروا من صدمة الأنظمة العربية والسيسي من فوز جو بايدن.

 

كما وتفاعل رواد مواقع التواصل وفق ما رصدت “وطن”، مع وسم “#أيتام_ترامب”، ساخرين من خسارته المدوية أمام بايدن ومصير الحكام العرب الموالين لترامب.

 

وقال اليتويتبر الشهير عبدالله الشريف متفاعلاً مع الوسم: “تويتة عمرها أربع شهور لبايدن بيوصف فيها السيسي بالديكتاتور المفضل لترامب وبيقول لا مزيد من الشيكات على بياض لأمثاله وبيهزقه، لا يا بايدن احنا وان كنا بنقول عنه هفأ ومالوش لازمة الا ان ده لا يعطيك الحق تتف في وشه على الملأ كدة، وهنعمله منشن وهيوريك”.

 

وقال محمد العروسي: “سؤال إلى #أيتام_ترامب من بعض الإعلاميين المصريين /  ماذا أغنى عنكم #ترامب بتصريحاته حول تفجير #سد_النهضة ؟  لا أحسن الله عزائكم!”.

 

هذا وقال حيدر الحسني: “فمن الذي سيعمر ما خربوه #أيتام_ترامب ؟”.

 

الجدير ذكره، أن الأذرع الإعلامية للأنظمة المصري والإماراتية والسعودية طلبت على مدار الأيام الماضية لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على اعتبار أنه الحليف الأقرب لهم من الديمقراطي جون بايدن.

 

وأعلن أمس السبت، فوز جو بادين على خصمه دونالد ترامب، الأمر الذي يرفض الأخير التسليم به مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء من أجل الطعن في نتيجة الانتخابات.

 

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