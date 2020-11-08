“لا مزيد من الشيكات على بياض”.. شماتة بـ”أيتام ترامب” بعد خسارته المدوية وفتح بيوت العزاء في الرياض وأبوظبي والقاهرة!

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين والعرب من سقوط المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مطلقين وسم #يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع ، ووسم #أيتام_ترامب ، ساخرين من حال الأنظمة العربية، مثل مصر والسعودية والإمارات، بعد الإعلان شبه الرسمي عن سقوط الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وهاجم المغردون، المستبدين العرب خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي “ديكتاتور ترامب المفضل”، بعد مساندة الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية لترامب، والذي لقبه ساخرون بـ “أبو حنان” أثناء الانتخابات، والتحذير من بايدن “مرشح الإخوان” كما زعموا، ثم التباكي على ترامب ومحاولة الظهور بغير المهتم بالفائز بالبيت الأبيض الجديد.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات المتفاعلة مع وسم “#يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع”، والذين سخروا من صدمة الأنظمة العربية والسيسي من فوز جو بايدن.

ماتفكرش كتير يا ابو حودة طظ فيك ولا تشغل بالك🙄كلمت النتن صاحبك🤐اه

🙄قالك ايه🤐قالى اتنيل واستنى دلوقتى ماهو انامتنيل وعايزين يشلونى وانا وبايدن اتنين مش طايقين بعض

يعنى ايه انا كدة ضعت ف الكازوزة ياعم اتنيل واصبر شوية🙄هو انت هنيته لأ.مستنى لما تقولى😭#يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع pic.twitter.com/N5xY8yd7qJ — Adel Ahmed,2 (@AdelAhm15113333) November 7, 2020

#يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع

أبشر يا خسيسى …فأيامك قادمة .!!!! — Eman (@EmyMo38) November 7, 2020

😂😀😋

اه ياشوية رمم أه ياموكسين إجرى يالا انت وهو لحسن الحكومة الجديدة ف امريكا هتنفخكم ويمكن تحظر دخولكم بلادها يانصيبتكم السودة وسنتكم الطين دانتم هتشوفوا ايام اسود من قرن الخروب مع سيكا البلحة .خلاص ياعم المود بتاعه باظ وهيقرفكم وهيقرف اللى خلفونا😂#يانظام_يابلح_ترامب_اتخلع pic.twitter.com/9d0g7MpjOI — Adel Ahmed,2 (@AdelAhm15113333) November 7, 2020

كما وتفاعل رواد مواقع التواصل وفق ما رصدت “وطن”، مع وسم “#أيتام_ترامب”، ساخرين من خسارته المدوية أمام بايدن ومصير الحكام العرب الموالين لترامب.

وقال اليتويتبر الشهير عبدالله الشريف متفاعلاً مع الوسم: “تويتة عمرها أربع شهور لبايدن بيوصف فيها السيسي بالديكتاتور المفضل لترامب وبيقول لا مزيد من الشيكات على بياض لأمثاله وبيهزقه، لا يا بايدن احنا وان كنا بنقول عنه هفأ ومالوش لازمة الا ان ده لا يعطيك الحق تتف في وشه على الملأ كدة، وهنعمله منشن وهيوريك”.

تويتة عمرها أربع شهور لبايدن بيوصف فيها السيسي بالديكتاتور المفضل لترامب وبيقول لا مزيد من الشيكات على بياض لأمثاله وبيهزقه، لا يا بايدن احنا وان كنا بنقول عنه هفأ ومالوش لازمة الا ان ده لا يعطيك الحق تتف في وشه على الملأ كدة، وهنعمله منشن وهيوريك @AlsisiOfficial #أيتام_ترامب https://t.co/OSMpCT2BOK — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 8, 2020

وقال محمد العروسي: “سؤال إلى #أيتام_ترامب من بعض الإعلاميين المصريين / ماذا أغنى عنكم #ترامب بتصريحاته حول تفجير #سد_النهضة ؟ لا أحسن الله عزائكم!”.

هذا وقال حيدر الحسني: “فمن الذي سيعمر ما خربوه #أيتام_ترامب ؟”.

فمن الذي سيعمر ما خربوه #أيتام_ترامب ؟ pic.twitter.com/bDfkEhi7Wj — حيدر صالح الحسني (@sayd_hydar) November 8, 2020

الجدير ذكره، أن الأذرع الإعلامية للأنظمة المصري والإماراتية والسعودية طلبت على مدار الأيام الماضية لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على اعتبار أنه الحليف الأقرب لهم من الديمقراطي جون بايدن.

وأعلن أمس السبت، فوز جو بادين على خصمه دونالد ترامب، الأمر الذي يرفض الأخير التسليم به مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء من أجل الطعن في نتيجة الانتخابات.

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