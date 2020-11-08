“عنا العرق اللبناني الصافي”.. “شاهد” ما فعلته “فاشينستا” شهيرة في دبي وأثارت موجة غضب واسعة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى الفاشينستات وهي تُعلن لمُروج كحول في دبي، وذلك بعد إعلان الإمارات عن مجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل.

وظهرت الفاشينستا بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تستعرض أنواع الخمور، وتقول: “عنا العرق اللبناني الصافي، شو مش زابطة؟ بنخففها شوي”.

وعبر الناشطون عن غضبهم مما فعلته “الفاشينستا”، فكتب أحدهم: “حسبي الله ونعم الوكيل يعلنون الفحشاء والمنكر، هذولا مو مسلمين”.

وكتب آخر: “مجاهره بالمعاصي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مفسد في الارض”.

وقررت الإمارات إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.

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