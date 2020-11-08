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حياتنا

“عنا العرق اللبناني الصافي”.. “شاهد” ما فعلته “فاشينستا” شهيرة في دبي وأثارت موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي، فيديو لإحدى وهي تُعلن لمُروج كحول في ، وذلك بعد إعلان عن مجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل.

 

وظهرت الفاشينستا بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تستعرض أنواع ، وتقول: “عنا العرق اللبناني الصافي، شو مش زابطة؟ بنخففها شوي”.

 

 

وعبر الناشطون عن غضبهم مما فعلته “الفاشينستا”، فكتب أحدهم: “حسبي الله ونعم الوكيل يعلنون الفحشاء والمنكر، هذولا مو مسلمين”.

 

وكتب آخر: “مجاهره بالمعاصي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مفسد في الارض”.

 

وقررت الإمارات إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.

 

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

 

كما اعتمد الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب .

 

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