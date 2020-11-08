“شاهد” ماذا فعل حمد بن جاسم وأثار جنون المنبطحين في السعودية والإمارات!

أغاظ رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، المنبطحين في السعودية والإمارات بتعليقه على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، مستعيناً بصورة قديمة من الأرشيف الرسمي القطري.

ونشر الشيخ حمد بن جاسم، على حسابه الرسمي بانستجرام صورة رصدتها “وطن” جمعته بأمير قطر السابق الشيخ حمد المعروف باسم “الأمير الوالد” والرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، فيما اعتبر التعليق الأول منه على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكتب حمد بن جاسم معلقاً على الصورة: “صورة تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن”، مثيراً بذلك نحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة.

View this post on Instagram صوره تجمعني مع الامير الوالد وبايدن A post shared by حمد بن جاسم (@hbj_althani) on Nov 7, 2020 at 9:36am PST

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الجدير ذكره، أن الشيخ القطري نشر في وقت سابق، سلسلة من التغريدات قال فيها: “الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز، بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.. إن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية”.

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: “كما قلت سابقا على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى”.

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