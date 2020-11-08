حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
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“شاهد” ماذا فعل حمد بن جاسم وأثار جنون المنبطحين في السعودية والإمارات!

كتب وطن
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أغاظ رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ آل ثاني، المنبطحين في السعودية والإمارات بتعليقه على نتائج انتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو ، مستعيناً بصورة قديمة من الأرشيف الرسمي القطري.

 

ونشر ، على حسابه الرسمي بانستجرام صورة رصدتها “وطن” جمعته بأمير السابق الشيخ حمد المعروف باسم “الأمير الوالد” والرئيس الأمريكي المنتخب ، فيما اعتبر التعليق الأول منه على نتائج الانتخابات الأمريكية.

 

وكتب حمد بن جاسم معلقاً على الصورة: “صورة تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن”، مثيراً بذلك نحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة.

 

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صوره تجمعني مع الامير الوالد وبايدن

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الجدير ذكره، أن الشيخ القطري نشر في وقت سابق، سلسلة من التغريدات قال فيها: “الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن المرشح الديمقراطي سيفوز، بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الجمهوري دونالد ترمب في لأربع سنوات أخرى.. إن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية”.

 

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: “كما قلت سابقا على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى”.

 

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