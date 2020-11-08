“شاهد” سعودية “عديمة حياء” تثير موجة غضب بما فعلته مع الرجال في الشارع تحت ذريعة “تحدي اليد”!

أثار تحدي جديد انتشر عبر تطبيق “تيك توك” غضباً واسعاً في السعودية بعدما بدأت الفتيات أيضاً بتنفيذه، ضاربين بعرض الحائط تعاليم الدين الإسلامي وعادات المجتمع المُحافظ بطبعه.

ويقوم التحدي الذي يُطلق عليه اسم “تحدي اليد”، على أن يقوم الشخص بالسلام باليد بطريقة “ضربة قبضة اليد” على كل من يقابله في طريقه وتوثيق هذه اللحظات ونشرها عبر “تيك توك”.

وظهرت فتاة بالسعودية في مقطع فيديو وهي تُسلم بقبضة يدها على شباب لا تعرفهم أثناء سيرها، ما أثار استهجان المغردين السعوديين الذين طالبوا بوقف التحدي واحترام الدين الإسلامي الذي يحرم على الفتاة مصافحة الرجل غير المحرم لها.

غير انه تحدي تافه فشلت نفسها يوم انهم سحبو عليها pic.twitter.com/QkzMiJHz8z — خديجة – كود نمشي ( KZ) (@shfc_kz) November 7, 2020

قول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وبذا التحدي مابقى رجال ماسواه مع بنت والعكس عزاه لجيل تحدي تيك توك يهزم معتقدات دينه — أحمَـد (@Gj__14) November 7, 2020

متى فقره الحضن نبي نشوف وش اخرتها من تحديات المسخيّين https://t.co/dkcHE2UX54 — ؏زوز🎐 (@azzos99) November 7, 2020

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي .

ردي انا مو عن التغريدة حقت خديجة

ردي عن الي في الفيديو

الناس صارت بعيدة كل البعد عن مبادئ دينها للاسف https://t.co/3umIS9xTuH — IT'S ME (@ismailfcb5) November 7, 2020

الى متى وحنا بنشوف هالاشكال المُقززة ؟

الى متى وحنا بنستحي بدالهم ؟ https://t.co/gp5sQIs8wR — Sm (@Sm40x) November 7, 2020

وأشار آخرون إلى أن هذا التحدي، عدا أنه مُخالف للدين والتقاليد، فهو خطر في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من جائحة فيروس “كورونا”.

انا الوحيده الي افكر بكورونا؟ https://t.co/czUeSJCAK4 — Nouf (@NoufAlbatah) November 7, 2020

سبب انتشار كورونا التفاهه هذي https://t.co/iqD5VSnQH6 — hamza (@axp180) November 7, 2020

وشهدت السعودية تطورات وتغيرات كبيرة جدا بالأوضاع الاجتماعية في المملكة منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي أيد عدد من القوانين دمرت العديد من العادات والتقاليد السعودية المحافظة والتي اشتهرت بها المملكة طيلة عقود.

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