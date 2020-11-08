تحدي اليد
تحدي اليد
حياتنا

“شاهد” سعودية “عديمة حياء” تثير موجة غضب بما فعلته مع الرجال في الشارع تحت ذريعة “تحدي اليد”!

كتب Author 2
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أثار تحدي جديد انتشر عبر تطبيق “” غضباً واسعاً في بعدما بدأت الفتيات أيضاً بتنفيذه، ضاربين بعرض الحائط تعاليم وعادات المجتمع المُحافظ بطبعه.

 

ويقوم التحدي الذي يُطلق عليه اسم “تحدي اليد”، على أن يقوم الشخص بالسلام باليد بطريقة “ضربة قبضة اليد” على كل من يقابله في طريقه وتوثيق هذه اللحظات ونشرها عبر “تيك توك”.

 

وظهرت فتاة بالسعودية في مقطع فيديو وهي تُسلم بقبضة يدها على شباب لا تعرفهم أثناء سيرها، ما أثار استهجان المغردين السعوديين الذين طالبوا بوقف التحدي واحترام الدين الإسلامي الذي يحرم على الفتاة مصافحة الرجل غير المحرم لها.

 

وأشار آخرون إلى أن هذا التحدي، عدا أنه مُخالف للدين والتقاليد، فهو خطر في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من جائحة فيروس “كورونا”.

 

 

وشهدت السعودية تطورات وتغيرات كبيرة جدا بالأوضاع الاجتماعية في منذ صعود لسدة الحكم، والذي أيد عدد من القوانين دمرت العديد من السعودية المحافظة والتي اشتهرت بها المملكة طيلة عقود.

 

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