الكويتون في تركيا
الكويتون في تركيا
الهدهد

الكويت تُحذر مواطنيها: “لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”!

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ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية أن ستُصدر تحذيرًا لمواطنيها تطالبهم فيه بعدم السفر إلى بعض الدول الأوروبية، ومنها ، نظرًا إلى زيادة الإصابات فيها بفيروس كورونا.

 

ونقلت صحيفة “” الكويتية عن المصادر قولها، إنه تم تسجيل حالات وفاة عديدة لمواطنين كويتيين في تركيا في الأسابيع الماضية بسبب انتقال الفيروس إليهم، مشيرةً إلى وصول جثماني زوجين من تركيا، أمس السبت، تُوفِّيا عقب إصابتهما بالوباء.

 

وطالبت المصادر، المواطنين بالتريث في الذهاب إلى أوروبا بغرض السياحة؛ حيث تكثر بها الإصابات حاليًّا؛ ما قد يُعرِّضهم لمخاطر الإصابة بوباء كورونا.

 

هذا وقد توفي المواطن عبداللطيف صياد الخالدي (52) عاما وزوجتة دلال عوض المطيري (49) عاما اثر إصابتهما بفيروس كورونا الجمعة الماضية في مدينة بورصة التركية.

 

وقال شقيق المتوفية صلاح المطيري في تصريح لصحيفة “” الكويتية إن شقيقته وزوجها وأولادهما توجهوا إلى تركيا منذ شهرين تقريبا للسياحة وكانت أمورهم جيدة.

 

ولفت المطيري إلى أنهما شعرا بتعب الأسبوع الماضي فذهبا لأحد المستشفيات في بورصة، حيث تم إدخالهما العناية المركزة مباشرة لإصابتها بفيروس كورونا حتى وافتهما المنية مساء أول أمس.

 

وأكد المطيري أن شقيقته وزوجها كانا في صحة جيدة ولا يعانيان من أي أمراض سواء أو أو .

 

وتم نقل جثامين الزوجين الى بالتنسيق مع الكويتية بتركيا وسيتم الدفن في مقبرة الصليبخات.

 

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