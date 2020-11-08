الكويت تُحذر مواطنيها: “لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”!

ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية أن وزارة الخارجية الكويتية ستُصدر تحذيرًا لمواطنيها تطالبهم فيه بعدم السفر إلى بعض الدول الأوروبية، ومنها تركيا، نظرًا إلى زيادة الإصابات فيها بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصادر قولها، إنه تم تسجيل حالات وفاة عديدة لمواطنين كويتيين في تركيا في الأسابيع الماضية بسبب انتقال الفيروس إليهم، مشيرةً إلى وصول جثماني زوجين من تركيا، أمس السبت، تُوفِّيا عقب إصابتهما بالوباء.

وطالبت المصادر، المواطنين بالتريث في الذهاب إلى أوروبا بغرض السياحة؛ حيث تكثر بها الإصابات حاليًّا؛ ما قد يُعرِّضهم لمخاطر الإصابة بوباء كورونا.

هذا وقد توفي المواطن عبداللطيف صياد الخالدي (52) عاما وزوجتة دلال عوض المطيري (49) عاما اثر إصابتهما بفيروس كورونا الجمعة الماضية في مدينة بورصة التركية.

وقال شقيق المتوفية صلاح المطيري في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية إن شقيقته وزوجها وأولادهما توجهوا إلى تركيا منذ شهرين تقريبا للسياحة وكانت أمورهم جيدة.

ولفت المطيري إلى أنهما شعرا بتعب الأسبوع الماضي فذهبا لأحد المستشفيات في بورصة، حيث تم إدخالهما العناية المركزة مباشرة لإصابتها بفيروس كورونا حتى وافتهما المنية مساء أول أمس.

وأكد المطيري أن شقيقته وزوجها كانا في صحة جيدة ولا يعانيان من أي أمراض سواء الضغط أو السكر أو الربو.

وتم نقل جثامين الزوجين الى الكويت بالتنسيق مع السفارة الكويتية بتركيا وسيتم الدفن في مقبرة الصليبخات.

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