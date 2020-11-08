حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
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“استمدوا القوة من شعوبكم لا من أمريكا”.. تعليق ناري من حمد بن جاسم على فوز بايدن وهذا ما قاله للمراهقين

كتب وطن
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وجه الشيخ آل ثاني، رئيس وزراء الأسبق، دعوة إلى دول والجامعة العربية. داعياً إياهم إلى إعادة النظر في سياساتهم المتخذة التي قال عنها “غالبًا من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا”.

 

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، في تعليق على فوز المرشح الديمقراطي الامريكي جو بالانتخابات على حساب دونالد ،على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من “رئيس جمهوري أو ديمقراطي في ”.

 

وقال حمد بن جاسم، “عادة ما ينشغل العرب دولاً وشعوباً في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور. تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطياً كان أم جمهورياً”.

 

وأوضح أنه بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا. فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد.

 

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وقال الشيخ حمد بن جاسم: “نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا. ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق”.

 

وتساءل حمد بن جاسم: “فهل سنرى في الأيام القادمة محاولة لإعادة دراسة الوضع في منطقتنا انطلاقاً من مصالحنا الوطنية والقومية. وتقويم الأمور ليس في مجلس التعاون فحسب. بل وفي أيضاً. أتمنى ذلك ولكنه يحتاج إلى قيادة إقليمية عربية تأخذ زمام الأمور بيدها”.

 

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت دول خليجية كما والإمارات والبحرين، إضافة إلى ، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب. وهو ما نفته قطر، فيما نشط الحديث في الشهور الأخيرة عن مساع حثيثة لحل الأزمة الخليجية. بعضها جاء برعاية كويتية وأمريكية.

 

وتأتي تصريحات رئيس وزراء قطر في وقت تترقب دول الشرق الأوسط، لا سيما في الخليج، ما ستتخذه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من سياسات تجاه المنطقة. حيث قدمت دول خليجية وعربية تهنئتها إلى بايدن، بعد إحرازه الأصوات الانتخابية المطلوبة للفوز بالسباق الرئاسي. فيما تأخرت السعودية في تقديم التهنئة.

 

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