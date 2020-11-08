أكاديمي إماراتي يمسح الأرض بـ”التيسان” ابن زايد وابن راشد بعد إصدارهما قوانين تشرع الزنا والرذيلة

علق الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، على اعتماد الإمارات عدة تعديلات قانونية سمحت لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على شرب الكحول.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (طن):”يا أهلنا في الأمارات ان القوانين التي أصدرها “التيسان” بن زايد وبن راشد والتي تشرع العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء هي قوانين تغرس الرذيلة وتطعن في الشريعة وتحارب قيم الدين”

يا أهلنا في الأمارات ان القوانين التي أصدرها"التيسان"بن زايد وبن راشد والتي تشرع العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء هي قوانين تغرس الرذيلة وتطعن في الشريعة وتحارب قيم الدين وتؤدي الى تحويل المجتمع الى مجتمع معاصي ومفاسد وتكثر من أبناء الحرام وتفكك الأسرة وترفع نسب الطلاق — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) November 8, 2020

وتابع مهاجما هذه القوانين ومحذرا من نتائجها:” وتؤدي الى تحويل المجتمع الى مجتمع معاصي ومفاسد وتكثر من أبناء الحرام وتفكك الأسرة وترفع نسب الطلاق”

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” (حكومية) قالت، السبت، إنّ رئيس البلاد الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، اعتمد مادة تسمح لمرة الأولى بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية، ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.

وشددت التعديلات كذلك، العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم فيما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

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