عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
الهدهد

مُطبل إماراتي يهدد بـ”توثيق” العلاقات مع الصديقة إيران إذا فاز بايدن في الانتخابات!

كتب وطن
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أثار المطبل الإماراتي الباحث في التاريخ، منصور خلفان، موجة سخرية واسعة، في أطلقها بعدما شد شعره من تقدم المرشح الديمقراطي الامريكي في الانتخابات على حساب صديق ولاة نعمته في أبوظبي.

 

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، (اذا فاز بايدن فالامارات سوف تقوم بتوثيق علاقتها اكثر بايران الاسلامية الصديقة).

 

وباتت الأمور واضحة وضوح الشمس الآن، حول العلاقة التي تربط عيال زايد بإيران التي يصورنها فوق الطاولة بأنها وحش وتحت الطاولة يخشون منها ويصفونها بالصديقة بعدما عملوا على شيطنتها على مدار السنوات الماضية.

 

وكان مسؤولان من الإمارات والبحرين، كشفا تفاصيل سرية للدعم المالي الذي قدمته دول الحصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية وذلك من أجل ضمان فوزه بفترة رئاسية جديدة.

 

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، عن مسؤول إماراتي وصفته بالكبير، قوله، إن حملة ترامب الانتخابية حازت على تبرعات بملايين الدولارات من داعمين مسلمين له ولسياسته في الشرق الأوسط.

 

وقال المسؤول الإماراتي، الذي أخفت الصحيفة العبرية اسمه: “نحن نراقب الانتخابات الأمريكية عن كثب، ونأمل بفوز ترامب اليوم، لكننا نستعد أيضا لاحتمال دخول رئيس جديد للمكتب البيضاوي”.

 

وأغاظت النتائج التي أظهرتها عمليات الفرز، عيال زايد الذين أقاموا الليل لاجل نجاح ترامب في الانتخابات، الا أن دعائهم باء بالفشل نتيجة سياساتهم الحقيرة في الوطن العربي، بعدما وثقوا في الرئيس الارعن دونالد ترامب.

 

وفجرت تغريدة خلفان سخرية واسعة من وصفه إيران بـ”الصديقة الاسلامية”، بعدما حاولوا على مدار السنوات الماضية شيطنتها الامر الذي يكشف نواياهم الخبيثة في خدع صديقتهم التي يتلاعبون بها.

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