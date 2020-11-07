عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار محمد بن زايد على مبدأ “اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي”: بايدن “رجل حكيم” تحتاجه أمريكا والعالم

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عاد مستشار ولي عهد ابوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، لإثارة الجدل مجددا بتغريداته المتناقضة بشأن سباق الانتخابات الرئاسية في .

 

وفي هذا السياق وبعد أن كان “عبدالله” يدعم ويهاجم بشدة، خرج يصف مرشح الديمقراطيين بـ”الرجل الحكيم الذي تحتاجه أمريكا والعالم” حسب وصفه، وذلك بعد ميل الكفة ناحية بايدن واتجاه كل المؤشرات لفوزه.

 

 

وكتب مستشار محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية.”

 

التغريدة التي تسببت في سخرية واسعة من عبدالخالق عبدالله، الذي نسي أو تناسى تغريداته الهجومية قبل يومين ضد بايدن ودعوته ترامب للجوء للقضاء بزعم تزوير الانتخابات، حتى إنه قال إن فاز بايدن فإن فوزه سيكون باهت.

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وسخر منه الناشط قتيبة ياسين بقوله:”لا تخشى من قول رأيك بصراحة.. بايدن لا يملك منشاراً”

 

 

بينما كتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل مستنكرا تناقض مستشار محمد بن زايد الفج:”وهو إنت بتعملها إزاي كده؟ هو إنت بتغير مواقفك بسرعة  إزاي كده ؟ هو أنت ليه شخص (#&amp;¥×*₩) كده؟”

 

 

وتسير انتخابات أمريكا الملتهبة لصالح بشكل ملحوظ حيث يتقدم بفارق كبير عن ترامب الذي بات أمر مغادرته البيت الأبيض وشيكا جدا، بينما يسود القلق قصور وأبوظبي خوفا من مستقبلهم المجهول في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

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