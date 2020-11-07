مستشار محمد بن زايد على مبدأ “اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي”: بايدن “رجل حكيم” تحتاجه أمريكا والعالم

عاد مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، لإثارة الجدل مجددا بتغريداته المتناقضة بشأن سباق الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

وفي هذا السياق وبعد أن كان “عبدالله” يدعم ترامب ويهاجم بايدن بشدة، خرج يصف مرشح الديمقراطيين بـ”الرجل الحكيم الذي تحتاجه أمريكا والعالم” حسب وصفه، وذلك بعد ميل الكفة ناحية بايدن واتجاه كل المؤشرات لفوزه.

جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية. pic.twitter.com/YHwEaXJnDd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 7, 2020

وكتب مستشار محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية.”

التغريدة التي تسببت في سخرية واسعة من عبدالخالق عبدالله، الذي نسي أو تناسى تغريداته الهجومية قبل يومين ضد بايدن ودعوته ترامب للجوء للقضاء بزعم تزوير الانتخابات، حتى إنه قال إن فاز بايدن فإن فوزه سيكون باهت.

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امس قلت سيندم المجتمع والعالم على إنتخابه وهو رئيس ضعيف ولن يكون مثل ترامب ماذا حدث بحق الله والأنبياء والرسل وباقي المفكرين ؟ — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) November 7, 2020

وسخر منه الناشط قتيبة ياسين بقوله:”لا تخشى من قول رأيك بصراحة.. بايدن لا يملك منشاراً”

لا تخشى من قول رأيك بصراحة.. بايدن لا يملك منشاراً — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 7, 2020

بينما كتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل مستنكرا تناقض مستشار محمد بن زايد الفج:”وهو إنت بتعملها إزاي كده؟ هو إنت بتغير مواقفك بسرعة إزاي كده ؟ هو أنت ليه شخص (#&¥×*₩) كده؟”

وهو إنت بتعملها إزاي كده؟

هو إنت بتغير مواقفك بسرعة

إزاي كده ؟

هو أنت ليه شخص (#&¥×*₩) كده؟ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 7, 2020

وتسير انتخابات أمريكا الملتهبة لصالح جو بايدن بشكل ملحوظ حيث يتقدم بفارق كبير عن ترامب الذي بات أمر مغادرته البيت الأبيض وشيكا جدا، بينما يسود القلق قصور الرياض وأبوظبي خوفا من مستقبلهم المجهول في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.