“فيديو” سيرفع ضغط قادة السعودية والإمارات لنائبة جو بايدن وهي تخاطبه عبر الهاتف.. وهذا ما قالته له

أعاد ناشطون بتويتر تداول مقطعا مصورا أظهر نائبة جو بايدن وهو تخاطبه في الهاتف، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن بسباق الرئاسة وخسارة دونالد ترامب.

وظهرت نائب الرئيس المنتخب، الأمريكية كمالا هاريس، وهي تخاطب بايدن في الهاتف عقب إعلان النتيجة وتقول لها وهي تبتسم”لقد فعلناها”.

لقطات لكامالا هاريس نائبة جو #بايدن تهنئه بإعلان فوزهما في الانتخابات pic.twitter.com/FgnklSetC5 — TRT عربي (@TRTArabi) November 7, 2020

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وأصبحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب. وستكون أيضًا أول نائبة للرئيس من أصول لاتينية هندية.

هاريس التي مثلت كاليفورنيا في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، هي ابنة مهاجرين جامايكيين وهنود نشأت في الكنيسة المعمدانية السوداء ومعبد هندوسي.

كانت أول أمريكية من أصل هندي وثاني امرأة سوداء تكون عضوا في مجلس الشيوخ.

وأعلنت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت “سي إن إن” إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

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