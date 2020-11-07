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“شاهد” كيف غادر ترامب البيت الأبيض بعدما أبلغوه أن بايدن فاز وأصبح الرئيس الـ46 لأمريكا

كتب وطن
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التقطت عدسات المصورين صوراً تظهر لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي السابق متجهاً إلى في فرجينيا قبيل ساعاتٍ قليلة من إعلان فوز منافسه برئاسة البلاد.

وظهر مغادرا البيت الأبيض في الصور مرتدياً سترة رياضية وقبعة كتب عليها شعار حملته الإنتخابية: “اجعلوا عظيمة مجددا”.

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وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشح الديمقراطي جو هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية بعد فوزه بالإنتخابات .

وأكدت شبكة CNN وموقع نيويورك تايمز وأسوشيتد برس فوز بايدن وتجاوزه الفارق المطلوب مع غريمه ترامب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

وبفوزه في بنسلفانيا على غريمه ترامب، أصبح لدى بايدن 284 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يتطلب فقط 270 للمرشح كي يفوز بسباق الرئاسة في الأميركية.

وفي سلسلة تغريدات، قال بايدن “يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة”، وأضاف “عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأميركيين”.

أما الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فغرد سريعا بأن “الانتخابات لم تحسم بعد”، وأضاف أن بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف.

وفي مؤتمر صحفي، قال فريق حملة ترامب إن المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسيلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي.

وقالت حملة ترامب: “حرمنا من حقنا في مراقبة التصويت وتدقيق الفرز في فيلادلفيا ولاحظنا وجود أسماء لأشخاص ماتوا من بين المقترعين”.

 

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