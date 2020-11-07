بايدن وحمد بن جاسم والامير الوالد
بايدن وحمد بن جاسم والامير الوالد
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“شاهد” ظهور حمد بن جاسم مع بايدن يثير جنون الذباب وشيخة قطرية تقدم التعازي لـ ابن سلمان وابن زايد

كتب وطن
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سخرت الشيخة القطرية ، من خسارة الراعي الرسمي لدول الحصار في المنطقة دونالد انتخابات الرئاسة، وقدمت العزاء للرياض وأبوظبي في فوز .

 

ونشرت الشيخة مريم عبر تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) صورة لبايدن عقب إعلان فوزه، وأرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه:
“أحر التعازي لـ #دول_الحصار في فوز الرئيس ، الرئيس ال٤٦ للولايات المتحدة الأمريكية.”

 

هذا وانتشرت صورة قديمة تجمع الرئيس الأمريكي الفائز جو بايدن، برئيس وزراء قطر السابق . عندما كان بايدن مستشارا لأوباما ما أثار جنون كتئاب الذباب الإلكتروني في والإمارات.

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وفي تعليق ساخر على رد فعل الذباب بسبب صور حمد بن جاسم مع بايدن قالت الشيخة مريم آل ثاني،
إن اتهامات الذباب لـ بايدن بـ”الأخونة” والعمالة لقطر ستبدأ.

 

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي،
جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

 

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 284 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبحسب صحيفة “سي إن إن” الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري،
، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر،
حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير القادم.

 

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن انتخاب بايدن سينهي فترة “ترامب المضطربة” التي شهدتها ، والذي يعتبر أول رئيس يخسر بعد ولاية واحدة فقط.

 

ونوهت المصادر إلى أن ولاية بنسلفانيا، هي التي منحت بايدن الفوز ووضعته على عتبه الانتصار بعد حصوله على 270 صوتا انتخابيا تدخله إلى داخل البيت الأبيض.

 

ونوهت المصادر إلى أن استمرار عملية إحصاء الأصوات الانتخابية، وبعد تسجيل مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، تحول السباق الانتخابي بشكل ملحوظ لصالح بايدن، مما أثار حفيظة ترامب وحلفائه.

 

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