الطائرة التركية
الطائرة التركية
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“بريقدار” نفذت مهمتها على أكمل وجه.. “شاهد” أذربيجان تحرر 16 قرية وتدمر أهم وأخطر موقع لأرمينيا

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تستمر انتصارات المتتالية على قوات بشكل ملحوظ، حيث أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، السبت، تمكن جيش بلاده من السيطرة على 16 قرية في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

“علييف” وفي تغريدة عبر تويتر، قال إن “الجيش الأذري المظفر نجح في تحرير 6 قرى بمدينة فضولي، و3 قرى في غوبادلي، وقريتين في كل من جبرائيل، وخوجالي، وخوجاوند، وقرية في زنغلان”.

 

https://www.facebook.com/watch/?v=845337886284328&t=0

 

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، تدمير قواتها مواقع لقذائف الهاون تابعة للقوات الأرمينية.

 

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها دمرت مواقع إطلاق القوات الأرمينية قذائف الهاون المتمركزة في قرية “غويارك” المحتلة والتابعة لمحافظة “ترتر” الأذرية.

 

ونشرت الوزارة مشاهد لتدمير مواقع إطلاق قذائف الهاون أيضا.

 

 

هذا وأطلقت أذربيجان لتحرير أراضيها في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

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