فيديو المدرج الجامعي
فيديو المدرج الجامعي
حياتنا

“العلم في الصغر كالنقش على الحجر”.. “شاهد” أحضان ساخنة و”بوس” جماعي داخل مدرج جامعي بمشهد زلزل مصر!

كتب Author 2
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، وثق فضائح طلبة يقومون بأعمال مخلة داخل مدرج جامعي بأحد .

 

ووفقا للمقطع المتداول والذي انتشر كالنار في الهشيم يظهر طالبة وطالبة يحتضان بعضهما البعض مع قبل ساخنة، بينما يصورهم شخص آخر من الخلف بمعرفتهم كما يظهر بالمقطع.

 

 

 

وعند فتح الكادر حيث تم التقاط الفيديو بكاميرا جوال ظهر طالب آخر وطالبة يفعلان نفس الأمر، وكأن عدد من الطلبة اتفقوا على هذا الفعل الفاضح بشكل جماعي وتصويره إلا أن المقطع تم تسريبه وصارت فضيحة بجلاجل.

 

هذا وبحسب صحيفة “الوطن” فقد كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه يجرى الآن التحقق من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن واقعة القبلات والأحضان المتبادلة بين طالب وطالبة، بطريقة ترفضها قيم وتقاليد قدسية الحرم الجامعي.

 

وأكد المصدر، أنه في حال التحقق من واقعة الفيديو المنتشر، وثبوت انتسابه للحرم الجامعي، في أي كلية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وإحالة طلاب الواقعة إلي العاجل، للتحقيق معهم وتطبيق العقوبة المشددة وفقا للقانون تنظيم الجامعات و التي قد تصل الى الفصل من الجامعة.

 

ومن جانبه، نفى الدكتور شريف شاهين ، عميد جامعة ، ما تم ردده البعض في التعليقات على الفيديو المتداول، بأن الواقعة حدثت في ، لافتا إلي أن المدرج الموجود بالفيديو لا يمت لمدرجات الكلية بصلة.

 

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