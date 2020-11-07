درة التونسية في ورطة كبيرة بعد زواجها وقد تُسجن لأن ما فعلته “لا یختلف كثیراً عن الزنا” لهذا السبب

كشف كاتبة تونسية أنّ الفنانة درة التونسية قد تتعرض للسجن والغرامة بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وأضافت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني أنّ القانون التونسي يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد مما قد يعرض الفنانة درة التونسية للحبس لمدة عام و غرامة مالية .

وقالت ان “درة تنتمي لعائلة عریقة بالعاصمة التونسیة، وكانت من أشد المدافعین عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موھبتھا ونجومیتھا ومكانتھا التي تؤھلھا للدفاع عن المرأة، إلا أن اقترانھا برجل متزوج أمر غیر لائق”.

من جھتھا وجھت البرلمانیة السابقة فاطمة المسدي انتقادات كبیرة لدرة بعد زواجھا.

وقالت إن درة ھي الزوجة الثانیة لسعد رغم تأكید درة أن سعد طلّق زوجته السابقة.

وأضافت المسدي: “نحن في تونس لا نعترف بتعدد الزوجات (القانون التونسي یجرمه)، وهو لا یختلف كثیرا عن الزنا وجھاد النكاح”.

وكانت الفنانة درة أكدت أن زوجھا رجل الأعمال المھندس ھاني سعد رجل مطلق، لتنفي زوجتھ السابقة وتعلق على ھذا التصریح بأنھا لا تزال على ذمتھ ولم ینفصلا، وفقا لوسائل إعلام مصریة.