خالد الزعتر
خالد الزعتر
الهدهد

الكاتب السعودي خالد الزعتر يندب حظه بعد فوز بايدن ويهاجم الكويتيين والفلسطينيين بعدما شد شعره!

كتب وطن
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ندب الكاتب السعودي المعروف بتطبيله للنظام السعودي، ، حظ سيده ابن سلمان عقب خسارة المرشح الجمهوري انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطي .

 

ووصف خالد الزعتر، في تغريدة رصدتها “وطن”، في منصب باليوم الأسود على قائلاً: “يوماً أسوداً في تاريخ الأمة الأمريكية”، وذلك بعد خسارة حليف أسياده الأمر الذي يرجح محاسبة ابن سلمان على جرائمه.

 

وقال الزعتر، في سلسلة تغريدات: “رئيس جديد مثل جو #بايدن يقف خلفه اوباما، ففترة ولايته بالتأكيد لن تختلف عن سنوات الظلام والفوضوية التي استمرت 8 سنوات في عهد باراك أوباما”.

 

وأضاف الزعتر: “بفوز #بايدن ليس لأمريكا بعد اليوم الحق في أن تتحدث عن نشر الديمقراطية”.

 

وتابع: “جو بايدن الذي بات رئيساً للولايات المتحدة عاصر حقبة اوباما التي شهدت تراجعاً في الدور الأمريكي على الصعيد الدولي، وتراجعت فيها ثقة الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط في السياسة الأمريكية”.

 

وأكمل مهاجماً الكويتيين: “مضحكة جداً تعليقات بعض الكويتيين وردودهم التي تحمل معها لغة استعلاء بأنهم فاهمين الديمقراطية، ياليت يركدون شوي ترى لم نجد في القاموس السياسي اي وجود لديمقراطية الصراخ والضرب بالعقل”.

 

وفي تغريدة بذيئة، قال الزعتر: “حالة الاحتفاء بفوز بايدن هي مثل الراقصة مدفوعة الأجر في حفل الإعلان عن فوز جو بايدن، وفي الأخير ستؤدي هذه الراقصة فقرتها وتنصرف لن تحظى بالجلوس على طاولة السهرة وتحتسي نخب الفوز”.

 

وقال الزعتر مهاجماً الفلسطينيين: “عزيزي الفلسطيني سواء شجعت بايدن او فرحت بخسارة ترامب، فلن يفيدك الأمر في شيء، لن يكون بايدن الأم الحنونة لقضية #فلسطين، ستبقى قضيتكم معلقة كالمطلقة التي لاتزال تطارد من أجل الحصول على حقوقها”.

 

واستكمل: “يجب أن تدرك العقلية السياسية في #قطر أن فوز #بايدن وخسارة #ترامب لن تغير من الواقع شيئاً الذي يؤكد أن #الحل_في_الرياض ، نصيحة للقطريين عندما تغضب # فلن يفيدكم الركض في مشارق الأرض ومغاربها”.

 

الجدير ذكره، أن التقارير الإعلامية تؤكد أن تعامل جو بايدن مع السعودية وتحديداً ولي العهد لن يكون كتعامل دونالد ترامب، مرجحة أن يرفع بايدن الحماية عن ابن سلمان، بما يمهد لتفعيل القضايا المرفوعة ضد بالمحاكم الأمريكية.

 

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