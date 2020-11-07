الكاتب السعودي خالد الزعتر يندب حظه بعد فوز بايدن ويهاجم الكويتيين والفلسطينيين بعدما شد شعره!

ندب الكاتب السعودي المعروف بتطبيله للنظام السعودي، خالد الزعتر، حظ سيده ابن سلمان عقب خسارة المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووصف خالد الزعتر، في تغريدة رصدتها “وطن”، فوز بايدن في منصب الرئيس الأمريكي باليوم الأسود على أمريكا قائلاً: “يوماً أسوداً في تاريخ الأمة الأمريكية”، وذلك بعد خسارة حليف أسياده ترامب الأمر الذي يرجح محاسبة ابن سلمان على جرائمه.

يوماً أسوداً في تاريخ الأمة الأمريكية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 7, 2020

وقال الزعتر، في سلسلة تغريدات: “رئيس جديد مثل جو #بايدن يقف خلفه اوباما، ففترة ولايته بالتأكيد لن تختلف عن سنوات الظلام والفوضوية التي استمرت 8 سنوات في عهد باراك أوباما”.

رئيس جديد مثل جو #بايدن يقف خلفه اوباما ، ففترة ولايته بالتأكيد لن تختلف عن سنوات الظلام والفوضوية التي إستمرت 8 سنوات في عهد باراك اوباما ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 7, 2020

وأضاف الزعتر: “بفوز #بايدن ليس لأمريكا بعد اليوم الحق في أن تتحدث عن نشر الديمقراطية”.

بفوز #بايدن ليس لأمريكا بعد اليوم الحق في أن تتحدث عن نشر الديمقراطية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 7, 2020

وتابع: “جو بايدن الذي بات رئيساً للولايات المتحدة عاصر حقبة اوباما التي شهدت تراجعاً في الدور الأمريكي على الصعيد الدولي، وتراجعت فيها ثقة الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط في السياسة الأمريكية”.

جو #بايدن الذي بات رئيساً للولايات المتحدة عاصر حقبة اوباما التي شهدت تراجعاً في الدور الأمريكي على الصعيد الدولي ، وتراجعت فيها ثقة الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط في السياسة الأمريكية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 7, 2020

وأكمل مهاجماً الكويتيين: “مضحكة جداً تعليقات بعض الكويتيين وردودهم التي تحمل معها لغة استعلاء بأنهم فاهمين الديمقراطية، ياليت يركدون شوي ترى لم نجد في القاموس السياسي اي وجود لديمقراطية الصراخ والضرب بالعقل”.

مضحكة جداً تعليقات بعض الكويتيين وردودهم التي تحمل معها لغة إستعلاء بأنهم فاهمين الديمقراطية ، ياليت يركدون شوي ترى لم نجد في القاموس السياسي اي وجود لديمقراطية الصراخ والضرب بالعقل ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 7, 2020

وفي تغريدة بذيئة، قال الزعتر: “حالة الاحتفاء بفوز بايدن هي مثل الراقصة مدفوعة الأجر في حفل الإعلان عن فوز جو بايدن، وفي الأخير ستؤدي هذه الراقصة فقرتها وتنصرف لن تحظى بالجلوس على طاولة السهرة وتحتسي نخب الفوز”.

#قطر وحالة الإحتفاء بفوز بايدن هي مثل الراقصة مدفوعة الأجر في حفل الإعلان عن فوز جو #بايدن ، وفي الأخير ستؤدي هذه الراقصة فقرتها وتنصرف لن تحظى بالجلوس على طاولة السهرة وتحتسي نخب الفوز ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020

وقال الزعتر مهاجماً الفلسطينيين: “عزيزي الفلسطيني سواء شجعت بايدن او فرحت بخسارة ترامب، فلن يفيدك الأمر في شيء، لن يكون بايدن الأم الحنونة لقضية #فلسطين، ستبقى قضيتكم معلقة كالمطلقة التي لاتزال تطارد من أجل الحصول على حقوقها”.

عزيزي الفلسطيني سواء شجعت #بايدن او فرحت بخسارة #ترامب ، فلن يفيدك الأمر في شيء ، لن يكون بايدن الأم الحنونة لقضية #فلسطين ، ستبقى قضيتكم معلقة كالمطلقة التي لاتزال تطارد من أجل الحصول على حقوقها #الانتخابات_الاميركية — خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020

واستكمل: “يجب أن تدرك العقلية السياسية في #قطر أن فوز #بايدن وخسارة #ترامب لن تغير من الواقع شيئاً الذي يؤكد أن #الحل_في_الرياض ، نصيحة للقطريين عندما تغضب #السعودية فلن يفيدكم الركض في مشارق الأرض ومغاربها”.

يجب أن تدرك العقلية السياسية في #قطر أن فوز #بايدن وخسارة #ترامب لن تغير من الواقع شيئاً الذي يؤكد أن #الحل_في_الرياض ، نصيحة للقطريين عندما تغضب #السعودية فلن يفيدكم الركض في مشارق الأرض ومغاربها ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020

الجدير ذكره، أن التقارير الإعلامية تؤكد أن تعامل جو بايدن مع السعودية وتحديداً ولي العهد محمد بن سلمان لن يكون كتعامل دونالد ترامب، مرجحة أن يرفع بايدن الحماية عن ابن سلمان، بما يمهد لتفعيل القضايا المرفوعة ضد بالمحاكم الأمريكية.

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