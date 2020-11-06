مفاجأة عن الفيديو الذي هزّ الكويت لشاب وفتاة يمارسان الجنس في الشارع .. ما علاقة إمام المسجد!

كشف محامٍ كويتي تفاصيل جديدة عن حادثة ممارسة شاب وفتاة الجنس في الشارع العام فيما عرف بمقطع الـ “بي أم الأبيض”.

وقال المحامي فهد الحداد أن الشاب والفتاة كانوا بحالة تعاطي، لكن هذا الشيء لا يبيح لهم ارتكاب الجريمة.

وأضاف أنّ مصور المقطع كان إمام مسجد.

واعتبر أنّ كلا الطرفين “الفاعل والمصور” ارتكب جريمة، مضيفاً: “لم يحترموا دور العبادة والآداب العامة وشوهوا صورة الدولة”.

وقبل أيّام أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شاب وفتاة أقدما على فعل فاضح ومنافٍ للآداب في الطريق العام، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أنه وبعد رصد مقطع الفيديو تحرك على الفور قطاع الأمن الجنائي. حيث تمكنت إدارة حماية الآداب العامة برصد شخصين وضبطهما وتحويلهما إلى جهات الاختصاص.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وفتاة يقومان بأفعال منافية للآداب العامة وسط الشارع الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل.

ورصدت “وطن” عددا من ردود الأفعال على الفيديو المتداول الذي نعتذر عن نشره احتراماً لمتابعينا حيث أبدى النشطاء استنكاراً واسعاً لمثل هذه الأفعال مطالبين بتحرك صارم من السلطات الرسمية.

الجدير ذكره، أن الكويت تتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا حيث تقوم السلطات المختصة برصد أي تجاوزات غير أخلاقية وتتعامل مع المتجاوزين وفق القانون الكويتي.

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