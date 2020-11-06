ريم النجم
ريم النجم
حياتنا

“شاهد” متطفل يلتقط صورة للإعلامية الخليجية ريم النجم في وضع حرج ويثير غضبها

كتب وطن
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هاجمت الاعلامية الكويتية ذات الأصول ، أحد مُعجبيها، والذي التقط لها عفوية وقام بنشرها، ووجهت له رسالة لاذعة نصحته خلالها بمُتابعة السعودية .

 

وقالت الاعلامية ريم النجم بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، ورصدته “وطن”: “إلى الشخص اللي صورني اللقطة في المندرة، سأقول لك أمراً واحداً، إذا أردت هذا المحتوى فهناك أناس أخرى تقدمه لك، أنا ريم النجم ولست هند القحطاني”.

 

وتابعت ريم النجم: “مخك وسخ، ويرى هذه الأشياء، وأنا لست أسيئ إلى هند القحطاني، فكل إنسان لديه قناعاته وأفكاره، ولو أردت أنا أن أخرج للناس بهذا الشكل لن أخاف من أحد، وسيتكلم الناس عني، ولكني لا أحب أن أرى نفسي بهذه الصورة، سأشمئز من نفسي”.

 

وختمت ريم النجم: “لو أردت أن أظهر بهذا الشكل، سأظهر ولكن بشكل منظم ومرتب،
لكني لا أريد أن أظهر بالصورة التي تريد أن تراها أنت في مخيلتك”.

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وتحرص الاعلامية ريم النجم دوماً على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية،
ليعكس أناقتها دون الميل للجرأة والتعري.

 

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الجدير بالذكر أن الاعلامية الكويتية ريم النجم (35 عاماً)، تعمل كمعلمة لمادة التربية الفنية، ومنذ أيام طفولتها كانت تشارك الإذاعة المدرسية. وفي عام 2017 انضمت للعمل كمذيعة في قناة الراي لتقديم البرنامج اليومي “رايكم شباب”. كما قدمت الفقرة اليومية “فوانيس رمضان” في شهر رمضان لعام 2018.

 

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