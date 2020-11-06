“طلّعت جنونها” .. مستشارة روحية “ستزلزل الأرض من أجل أن يفوز ترامب بالرئاسة”!

في الوقت الذي يترقب فيه الامريكيون إعلان رئيسهم الـ46، وبينما يحتدم التنافس بين المرشحين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديموراطي جو بايدن، خرجت مستشارة روحية بتصريحات “غريبة” مؤيدة لترامب.

وقالت المستشارة الروحية الأمريكية “بولا وايت” إن مناصري ترامب سيقومون بزلزلة الأرض من أجله.

وأضافت وهي منفعلة: “اضرب حتى تنال النصر ضد كل عدو متحالف ضدك سنقوم بزلزلة الأرض من أجلك ليعطينا الرب النصر، اسمع صوت النصر، أسمع صوت غزارة الأمطار، الرب يقول كل شيء انتهى”، وفق تعبيرها.

وقال أحد المغردين ساخراً: ” وليش هذا كله كان السديس يقوم بالواجب ومن أهل بيته وفاضي كمان”.

و ليش هذا كله كان السديس يقوم بالواجب و من أهل بيته وفاضي كمان

ههههههههه — طالوت (@Taloot71970) November 6, 2020

وقال آخر: “يكفي هذا المنظر لعدم انتخاب ترامب، وبعدين مين الراجل اللي طالع من الحمام ده ومعَدّي على غرفة النوم”.

يكفي هذا المنظر لعدم انتخاب ترامب..

وبعدين مين الراجل اللي طالع من الحمام ده ومعَدّي على غرفة النوم !! 😄 — Dr.Magdi.Hamed (@DrMagdiHamed1) November 6, 2020

وقال ترامب إنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، مهددا باللجوء للمحكمة العليا.

ووصف ترامب النظام الانتخابي الأميركي بالفاسد والمتواطئ مع الديمقراطيين.

وقال إن التصويت بالبريد كارثة دمرت الانتخابات.

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي إنه “لا يملك أدنى شك” في الفوز على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وصرّح بايدن للصحفيين قائلا “لا يزال شعورنا جيداً جداً حول الأوضاع الحالية. لا نملك أدنى شك في أنه مع انتهاء تعداد الأصوات سوف يعلن فوزنا، السيناتورة هاريس وأنا”.

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب بفارق كبير حيث حصد حتى الحين أزيد من 50%، بينما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.

ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.