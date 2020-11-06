تزامناً مع ترقب إعلان نتائج الإنتخابات الأمريكية واسم الفائز برئاسة الولايات المتحدة، تداول نشطاء فيديو لتنبؤات سابقة للفلكي اللبناني ميشال حايك يتحدث فيها نتائج تلك الانتخابات.

وقال الحايك خلال برنامج بثته قناة “أم تي في“، ليلة رأس السنة الجارية،

“في معركة الرئاسة الأمريكية، بيخسر وبيربح في الوقت ذاته والأيام ستشرح كيف”.

واعتبر مغردون ذلك خسارة لترامب في البداية، يعقبه نجاح على إثر إعادة فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.

وكان ميشال حايك توقع تعرض ترامب لعارض صحي خلال العام2020 وقال:

“أمريكا، طارئ صحي دقيق بيجبر الرئيس على تعديل كتير من برامجه”.

ومعلوم أن ترامب أصيب قبل أسابيع بفيروس كورونا، وخضع للحجر الصحي .

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وكثيراً ما تتحقق تنبؤات ميشال حايك، وكان آخرها وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد،

حيث قال ميشال في تنبؤه نهاية عام 2019: ” بتغرب شمس الكويت على خبر حزين”.

والسباق بين بايدن وترامب متقارب بشدة، حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز، وفي حال فاز بايدن بأصوات الناخبين الكبار بجورجيا فسيكون الفائز بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقالت قناة (CNN) الجمعة إن بايدن يتقدم في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

وقالت شبكة (CBS) التلفزيونية الأميركية إن ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى لو أعلن بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة.