اعتداء على سيدة
اعتداء على سيدة
حياتنا

حادثة صادمة في الكويت .. اختطاف سيدة تعمل بـِ”الداخلية” وهذا ما فعله بها الخاطِف في سيارته!

كتب وطن
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تعرضت سيدة كويتية تعمل في لحادث اعتداء مروع أمام إحدى الجمعيات التعاونية، إثر تهديد مجهول لها باختطاف أبنائها، في حال لم تقبل الذهاب معه إلى شقته بالقوة.

وفي التفاصيل، فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية المعتدي، والذي أقدم على الاعتداء على المجني عليها كرها عنها داخل سيارة، على حسب ما ذكرت المبلغة.

وقال مصدر أمني كويتي، إن المواطنة ذكرت في بلاغها أنها متوقفة مقابل إحدى الجمعيات التعاونية وقام مجهول بفتح باب سيارتها وهدد بتسليم أبنائها الى والدهم.

وحسب المعتدى عليها، أكد الجاني أنه يعرف زوجها وسلب هاتفها النقال ثم أجبرها على الصعود الى سيارته واتجه بها الى منطقة السالمية وطلب منها أن ترافقه إلى شقة.

وقالت إنها حينما رفضت ذلك قام بالاعتداء عليها في السيارة ثم أعطاها الهاتف.

وتم تسجيل الاعتداء كقضية مواقعة بالإكراه وأحيلت القضية إلى المباحث العامة.

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