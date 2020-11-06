الكويتية مي العيدان تثير الجدل بما نشرته عن “ستيان البكيني” للفنانة المصرية إلهام شاهين!

سخرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان من تصريحات منسوبة للفنانة المصرية إلهام شاهين عن الجرأة والخجل، مستعينة بصورة للفنانة المصرية خلال مشاركتها في الدورة الرابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت العيدان عبر حسابها الرسمية على “انستغرام” صورة لإلهام الشاهين، رصدتها “وطن”، وعلقت عليها بالقول: “قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إنها لا تفضل الجرأة على الريد كاربت، وعن إطلالتها أكدت إلهام أنها لا تحب لفت الأنظار ولا تميل إلى ارتداء اشياء تثير الجدل مؤكدة: أنا خجولة جداً”.

وأضافت العيدان: “وقالت إلهام شاهين صحيح الجرأة بتلفت النظر لكن الاحترام بيكسب الجميع وأنا أحب أن أكون ست محترمة”.

وعلقت مي العيدان بطريقة ساخرة على تصريحات الفناة المصرية بالقول: “إلهام شاهين فعلاً شفنا الاحترام والخجل لما شفنا أثر ستيان البكيني بالضبط ده الاحتشام وإلا فلا”.

واعتادت مي العيدان على إثارة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي عبر انتقاد الفنانيين، حيث أنها تشير تارة إلى عقد زواج عبد الحليم حافظ بسعاد حسني، وفي وقت آخر سخرت من والد النجم محمد رمضان، ولا تترك إبنة الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي دون سخرية.

ولم يمنع الانتقاد اللاذع لتصرفات مي العيدان، الإعلامية الكويتية من الاستمرار في انتقاد المشاهير بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي.