السعودي ريان جيلر يشمت بموت طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي وما قاله ينمّ عن حقد!

أبدى السعودي ريان جيلر شماتةً بموت بدر الماص طليق الفنانة الكويتية شوق الهادي .

وعلق ريان جيلر على وفاة بدر الماص قائلاً: “بدر الماص في ذمة الله غير مسامح ولا محلل ديا وآخرة اتهمني بشرفي وقال عني ولد حرام”.

وما إن نشر جيلر تلك الكلمات، حتى انهالت التعليقات التي تهاجمه وتستنكر موقفه بعد وفاة “الماص”، وتعتبر ما يقوله شماتة بالموت.

وصدمت الفنانة الكويتية شوق الهادي، بخبر وفاة طليقها.

وكتبت “شوق” تغريدة رثت بها طليقها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

إنتقل الى رحمة الله تعالى/ طليقي بدر خالد الماص

إنا لله إنا إليه راجعون #بدر_الماص — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وقال الهادي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم " لماذا " اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد .

و حاجتي لضمتك , أوجعت قلبي كثير.

لكني مازلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك 😔 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك لماذا رحلت عني؟!”.

كسرت فيني شعور كان مليان فيك

الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني .

رحل و لم يعرف موعد رحيله الا الله و لكن برحيله اوجع قلبي

بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب

بعد رحيلك من احب

بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف

ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟!

لماذا رحلت عني؟! — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وتابعت: ” اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به”.

اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به .. pic.twitter.com/EZkB9Uxji4 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 6, 2020

وبدر خالد الماص مواطن كويتي تزوج الفنانة شوق الهادي عام 2015، ثم انفصلا عام 2017 بسبب مشاكل زوجية.