هذا مصير موظف مصري اخترق موقع مجلس الأمة أثناء كلمة للأمير الراحل صباح الأحمد

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الخميس، حكماً بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لموظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الموظف المصري أوقف حسابات الأدمن أثناء إلقاء الأمير الراحل كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة داخل قبة عبد الله السالم.

«التمييز»: حبس موظف مصري في مجلس الأمة لـ 5 سنوات لاختراقه الشبكة المعلوماتية أثناء إلقاء سمو الأمير الراحل كلمته pic.twitter.com/HTTQE8V0vp — ترند (@Trendnews) November 5, 2020

وسبق أن تعرضت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” إلى اختراق من وافد مصري أيضاً، وأعلنت الحكومة الكويتية حينها في 8 يناير الماضي، خبر اختراق حساب وكالة “كونا” على موقع “تويتر”، ونشر أخبار كاذبة عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وكان الخبر المكذوب الذي نشرته الوكالة على حسابها ذكر أن وزير الدفاع الكويتي تلقى رسالة من الولايات المتحدة بسحب قواتها من الكويت خلال 3 أيام، من معسكر عريفجان الكويتي، مشيراً إلى أن “قرار الانسحاب كان مفاجئاً، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)”.

وجاءت عملية الاختراق يومها في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ على أثر اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري بغارة أمريكية مع مجموعة من قادة الحشد الشعبي العراقي بالعاصمة بغداد (3 يناير 2020)، وتطور الأحداث لرد إيراني صاروخي استهدف قواعد عسكرية أمريكية، يوم (8 يناير 2020).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك