“مثيرو الفتن”.. بوتين ينتقد ماكرون في خطاب رسمي تلا فيه آيات من القرآن الكريم

فيما اعتبره ناشطون انتقاد مبطن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته المثيرة للفتن، قرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آيات من القرآن الكريم باللغة الروسية تتحدث عن الإحسان والمودة وجزاء من يعمل بهما.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”، الأربعاء، مع ممثلي الأديان في بلاده بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.

وتلا “بوتين” أثناء حديثه اقتباسات من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة وكانجور (تعاليم بوذا) التي كانت أمامه على الطاولة نسخ منها.

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ومن القرآن الكريم، قرأ بالروسية الآية 23 من سورة الشورى والآية 128 من سورة النحل، واللتان تتحدثان عن الإحسان والمودة وجزاء من يعمل بهما.

وأشار “بوتين” إلى أهمية السلام بين الأديان والأعراق من أجل روسيا.

وأضاف: “جميعنا نرى إلى ماذا تؤدي أفعال مثيري الفتن المختلفة، التي تهين مشاعر معتنقي الأديان تحت ستار حرية التعبير”.

ولفت إلى أن نتيجة هذه الأفعال تكون صراعات في المجتمع “تكبر مثل كرة الثلج”، ويمكن أن تستمر لعشرات السنوات.

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