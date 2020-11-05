فيديو مرعب “يقشعر له البدن”.. لبناني ضاقت به الدنيا فسكب البنزين على نفسه بوسط الشارع وأضرم النار

تداول ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعا مصورا مرعبا وثق لحظة، إضرام مواطن لبناني النار في نفسه بأحد شوارع العاصمة بيروت.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع يظهر أحد الأشخاص أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، وقد اشتعلت النيران في كل جسده وسط محاولات من المارة والمتواجدين لإطفائه.

قام "انسان" بإحراق نفسه امام الضمان في منطقة بئر حسن و لا معلومات حتى الآن عن حالته الصحية . pic.twitter.com/rMcD3gZAN5 — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) November 5, 2020

ولم تعرف إلى الآن أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، كذلك لم يتم كشف هويته أو وضعه الصحي الحالي.

هذا ويشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.

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