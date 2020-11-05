“شاهد” بحادث سير مروّع .. الموت يُفجع الفنانة الكويتية شوق الهادي !

أفجع الموت الفنانة الكويتية شوق الهادي بوفاة طليقها الشاب الكويتي بدر خالد الماص الليلة الماضية، وذلك إثر حادث سير مروع.

وأعلن الخبر خاله إبراهيم الدقباسي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيراً منها”.

انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم أجرنا في مصيبتنا

و أخلف لنا خيراً منها #بدر_الماص pic.twitter.com/cengdv2B9M — ابراهيم الدقباسي (@ibraheem323) November 5, 2020

الفنانة الكويتية شوق الهادي، صدمت بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها رصدتها “وطن”: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

إنتقل الى رحمة الله تعالى/ طليقي بدر خالد الماص

إنا لله إنا إليه راجعون #بدر_الماص — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وقال الهادي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم " لماذا " اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد .

و حاجتي لضمتك , أوجعت قلبي كثير.

لكني مازلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك 😔 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب

بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟!

لماذا رحلت عني؟!”.

كسرت فيني شعور كان مليان فيك

الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني .

رحل و لم يعرف موعد رحيله الا الله و لكن برحيله اوجع قلبي

بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب

بعد رحيلك من احب

بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف

ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟!

لماذا رحلت عني؟! — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وتابعت: ” اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به”.

اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به .. pic.twitter.com/EZkB9Uxji4 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 6, 2020

وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل فيديو رصدته “وطن” لآخر ساعات في حياة بدر الماص، حيث ظهر وهو يستعد لصعود دراجته النارية بين جمع غفير من راكبيها في الولايات المتحدة.

وكان الراحل بدر الماص ينشر صور وفيديوهات وحملات إعلانية متعددة للعلامة التجارية عبر حسابه على سناب شات.

وبدر خالد الماص مواطن كويتي تزوج الفنانة شوق الهادي عام 2015، ثم انفصلا عام 2017 بسبب مشاكل زوجية.