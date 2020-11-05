“شاهد” أهم وأبرز منتج سعودي على موائد الإسرائيليين “ومن النوع الفاخر” والشكر موصول لـ محمد بن زايد

ضمن مكاسب الكيان المحتل التي حققها عقب اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين، بات بإمكان الإسرائيليين تناول منتجات الإمارات وكذلك السعودية على موائدهم بكل سهولة وبساطة بفضل “شيطان العرب” وخكام الإمارات الفعلي محمد بن زايد.

وفي هذا السياق نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على تويتر صورة تظهر التمر السعودي الفاخر على مائدة مواطنة إسرائيلية.

إسرائيلية🇮🇱 تنشر صورة لتمر سعودي🇸🇦 حصلت عليه في الإمارات🇦🇪، حيث تعتبر التمور من الحلويات الرئيسية على المائدة الإسرائيلية@michelledivontv pic.twitter.com/CrmZpZ0Ke6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 4, 2020

وعلقت الصفحة الرسمية الموثقة والتابعة لخارجية الاحتلال موضحة أن ذلك تم بفضل الإمارات:”إسرائيلية تنشر صورة لتمر سعودي حصلت عليه في الإمارات، حيث تعتبر التمور من الحلويات الرئيسية على المائدة الإسرائيلية”

واستنكر ناشطون ورفضوا خطوة الخيانة الأخيرة التي أقدم عليها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإبرامه اتفاق التطبيع الخياني مع الكيان المحتل وإعطائه تل أبيب فرصة لم تخطر ببالها يوما ما.

من جانب آخر سجلت الاسواق الاماراتية، حركة نشطة للشركات الاسرائيلية، التي على ما يبدو “فتحت” شهيتها، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين، إذ شرعت تلك الشركات في تسويق حثيث لمنتجاتها وبضائعها في الأسواق الإماراتية.

وبحسب وكالة “معا” الفلسطينية، فقد اجتمع وفد إسرائيلي وصل إلى دبي الأسبوع الماضي، على متن طائرة خاصة، مع قادة الأعمال الإماراتيين والمسؤولين الحكوميين.

وأوضحت أن الوفد ضمَّ مسؤولاً سابقاً في الموساد، تحوَّل حالياً إلى رجل أعمال وعالم نباتات لديه خبرة في المحاصيل الصحراوية، وسبق أن زار الإمارات قبل إعلان التطبيع، وعمل خلف الكواليس لتعزيز علاقات الطرفين.

وأشارت إلى أن مندوبي شركات إسرائيلية عقدوا اجتماعات خاصة مع الشركاء المحتملين، وتخللت الزيارة مشاهدة معالم المدينة خلال الاستراحات.