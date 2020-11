هل هي “لعبة” من ترامب بعدما أدرك أنه راحل لا محالة؟.. حديث عن تزوير انتخابي وتصويت “أموات” وهذه التفاصيل

وسط مزاعم بسوء التصرف الانتخابي فيما بيتعلق بالتصويت الغيابي بالبريد، في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، نشر ناشط بارز سجلات تصويت يظهر خلالها أن بعض “الموتى” أدلوا بأصواتهم في ولاية ميشيغان.

وذكر الناشط Essential Fleecas في تغريدة عبر “تويتر” أن هناك شخص اسمه وليام برادلي قام بالتصويت عبر اقتراع غيابي في مدينة ديترويت، في انتخابات هذه السنة رغم أنه متوفي منذ عام 1984م.

Turns out 118 year old “William Bradley” voted via absentee ballot in Wayne County, Michigan. William Bradley died in 1984.

How long has this been going on?

Try it for yourself: https://t.co/UWupRTi0Rw pic.twitter.com/aOLSe1DXJo

— Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) November 5, 2020