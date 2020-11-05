تغريدة “آخر مسخرة” لعبدالخالق عبدالله عن انتخابات أمريكا تكشف عن غليان وتخبط داخل قصور أبوظبي

نشر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تغريدة غريبة بشأن الانتخابات الأمريكية الجارية أثارت جدلا واسعا بين متابعيه.

ويبدو أن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن قد صدم الإمارات بشدة، فخرج مستشار ابن زايد وقد فقد عقله يدعو ترامب للانقلاب عن النتائج وعدم القبول بها.

إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء. pic.twitter.com/rgkUlIPUFQ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 4, 2020

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء.”

وقوبلت تغريدة عبدالخالق عبدالله بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين نصحوه بعدم التحدث مرة أخرى فمثل هذه التصريحات لا تخرج عن طفل صغير فضلا عن أكاديمي مثله، حسب وصفهم.

وكتب السياسي المصري الدكتور حازم عبدالعظيم ساخرا من تغريدة مستشار ابن زايد:”ههههههه ننوس عين امه حمادة عزو . من حقه يتقمص طبعا”

ههههههه ننوس عين امه حمادة عزو . من حقه يتقمص طبعا — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) November 4, 2020

بينما تساءل الدكتور محمود رفعت ساخرا:”وهل كون الفوز باهت سيجعل نوع الخازوق الذي ينتظركم يختلف؟”

وهل كون الفوز باهت سيجعل نوع الخازوق الذي ينتظركم يختلف؟ 🤔 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 4, 2020

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.

وتمكن بايدن من حصد 248 صوتا من أصوات هيئة الناخبين مقابل 213 لمنافسه ترمب، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتا.

وحظيت الإمارات بمعاملة تفضيلية وعلاقات بارزة في عهد ترمب، توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن برعاية ترمب، وتعهد إدارة ترمب بتزويد الإمارات بطائرات إف-35 الأمريكية المتطورة.

وتتخوف الإمارات ومعها السعودية ومصر وبشدة من خسارة ترامب حيث كان يعد الراعي الرسمي وحامي تلك الأنظمة القمعية في المنطقة.