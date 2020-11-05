مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

تغريدة “آخر مسخرة” لعبدالخالق عبدالله عن انتخابات أمريكا تكشف عن غليان وتخبط داخل قصور أبوظبي

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نشر الأكاديمي الإماراتي الدكتور ، مستشار ولي عهد أبوظبي ، تغريدة غريبة بشأن الجارية أثارت جدلا واسعا بين متابعيه.

 

ويبدو أن تقدم المرشح الديمقراطي قد صدم بشدة، فخرج مستشار ابن زايد وقد فقد عقله يدعو ترامب للانقلاب عن النتائج وعدم القبول بها.

 

 

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء.”

 

وقوبلت تغريدة عبدالخالق عبدالله بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين نصحوه بعدم التحدث مرة أخرى فمثل هذه التصريحات لا تخرج عن طفل صغير فضلا عن أكاديمي مثله، حسب وصفهم.

 

وكتب السياسي المصري الدكتور حازم عبدالعظيم ساخرا من تغريدة مستشار ابن زايد:”ههههههه ننوس عين امه حمادة عزو .  من حقه يتقمص طبعا”

 

 

بينما تساءل الدكتور محمود رفعت ساخرا:”وهل كون الفوز باهت سيجعل نوع الخازوق الذي ينتظركم يختلف؟”

 

 

وأغرق ترمب الأربعاء في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.

 

وتمكن بايدن من حصد 248 صوتا من أصوات هيئة الناخبين مقابل 213 لمنافسه ترمب، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتا.

 

وحظيت الإمارات بمعاملة تفضيلية وعلاقات بارزة في عهد ترمب، توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن برعاية ترمب، وتعهد إدارة ترمب بتزويد الإمارات بطائرات إف-35 الأمريكية المتطورة.

 

وتتخوف الإمارات ومعها ومصر وبشدة من خسارة ترامب حيث كان يعد الراعي الرسمي وحامي تلك الأنظمة القمعية في المنطقة.

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