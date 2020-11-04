حسين جمال
حسين جمال
الهدهد

“شاهد” مشادة بين مرشح كويتي لمجلس الأمة ومذيعة “العربي” عندما جاءت سيرة المصريين بالكويت

كتب وطن
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نشبت بين مرشح الدائرة الأولى عن مجلس النواب في ، وبين مذيعة قناة “العربي” أثناء الحديث عن وضع المصريين في الكويت.

 

وتبادل حسين جمال أطراف الحديث مع ضيف آخر مصري عن أوضاع المصريين في الكويت، والأزمات التي وقعت مؤخرا بسبب في الكويت وتسببت في أزمة بين الشعبين.

 

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وعند تطرق المرشح الكويتي لوزيرة الهجرة المصرية ووصف تصريحاتها بالمستفزة، تدخلت المذيعة لترد بأن دورها الدفاع عن حقوق المصريين في الخارج وأن هذا من صميم عملها.

 

ليرد عليه حسين جمال بأنها كانت تتعمد الحديث عن الكويت وحكومة الكويت وإثارة الجدل،
بينما لم تتحدث عن أي حادثة لمواطن مصري في أي دولة خليجية أخرى.

 

ويقول حسين جمال في تصريحات سابقة إن برنامجه الانتخابي عبارة عن برنامج سياسي واقتصادي وثقافي يخدم الوطن والمواطن. مشدداً على الركائز الرئيسية في البلاد وهي، توافق الأسرة الحاكمة، وحكومة ذات برنامج تنموي، ومجلس أمة مسؤول.

 

حسين جمال رجل بدأ حياته العملية في مجال الإعلام، ودخل العمل السياسي من خلال هذا المجال،
إذ تدرج من محرر وصحافي إلى كاتب ثم مراقب ومدير عام للأخبار والبرامج السياسية.

 

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