ليل واين و عارضة الأزياء الكويتية دينيس بيدو
ليل واين و دينيس بيدو
حياتنا

“شاهد” عارضة أزياء “نصف كويتية” لم تحتمل تأييد حبيبها لـ”ترامب” وقررت الانفصال عنه بعد انتخابه!

كتب وطن
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أدى إعلان مغني الراب الأمريكي عن تأييده للمرشح في تلك الانتخابات إلى جعل حبيبته عارضة الأزياء كويتية الأصل تقرر إنهاء علاقتها معه.

 

وبدأت العلاقة الغرامية بين عارضة الأزياء الكويتية “بيدو” ومغني الراب الأمريكي في أواخر شهر يونيو الفائت عندما أعلنا ارتباطهما عبر “انستجرام” وبدآ بنشر صور حميمية تجمعهما.

 

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت “بيدو” أمس أنها قد قررت إنهاء علاقتها مع واين، عقب إعلان الأخير تأييده للمرشح دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

 

ونقلت صحيفة إخبارية عن صديقة مقربة لـ”بيدو” قولها:
“أصيبت دينيس بصدمة عندما شاهدت واين على التلفاز مع ترامب معلناً تأييده له. لقد شعرت بخيبة أملها فيه”.

و حذفت بيدو حسابها عبر “انستجرام”، وكان آخر ما كتبته: “أحياناً لا يكون الحب وحده كافياً”.

 

الجدير بالذكر أن “بيدو” البالغة من العمر 34 عاماً “نصف الكويتية”. إذ إنها قالت في أكثر من مناسبة سابقة إنها تنحدر من أب كويتي وأم من بورتوريكو. لكنها حصلت على الجنسية الأميركية تلقائياً لأنها ولدت في في العام 1986.

 

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