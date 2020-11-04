أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين على الفاشينستا الكويتية سارة الكندري. وزوجها أحمد العنزي، مع كفالة بمقدار عشرة آلاف دينار كويتي أي مايقارب (3300 دولار)، لوقف تنفيذ العقوبة بتهمة مخالفة الآداب العامة.

كما قضت المحكمة بفرض غرامة 2000 دينار كويتي أي ما يعادل 6600 دولار أمريكي على المتهمين إثر قيامهما بحركات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة الجنايات الكويتية تصدر حكم بسجن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها عامين مع كفالة تقدر بـ 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة وقضت المحكمة بفرض عقوبة غرامة تقدر بألفي دينار كويتي أي ما يعادل 6600 دولار أمريكي على المتهمين إثر قيامهما بحركات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي .. pic.twitter.com/WAAfV8sQyO — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 4, 2020

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ونقلت مجلة “فوشيا” عن مصادر مطلعة أنه سيتم استيفاء الغرامات مع تعهد كل من المتهمين بعدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي،أو نشر أي فيديوهات مخلة بالآداب العامة بدولة الكويت.

وجاء توقيف سارة الكندري مؤخراً في إطار حملةٍ بدأتها الأجهزة الأمنية في الكويت لملاحقة مشاهير السوشيال ميديا في الكويت الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع.

محكمة الجنايات الكويتية تصدر حكم بسجن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها عامين مع كفالة تقدر بـ 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة وقضت المحكمة بفرض عقوبة غرامة تقدر بألفي دينار كويتي أي ما يعادل 6600 دولار أمريكي على المتهمين إثر قيامهما بحركات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي .. pic.twitter.com/WAAfV8sQyO — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 4, 2020

وناشدت والدة سارة الكندري حينها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد التدخل في قضية ابنتها.

ووعدت والدة سارة امير الكويت بانه في حال الافراج عن ابنتها فإنها ستضعها عند حدها.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Oct 20, 2020 at 7:47am PDT

وقالت إنه جرى توقيف ابنتها 21 يوماً مستغربة اتهامات الأمن لابنتها بنشر “قلة الأدب”.

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