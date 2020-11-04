سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي
سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي
حياتنا

سارة الكندري تدفع ثمن “قلة أدبها” غالياً وهذا ما قررته محكمة كويتية وجعلتها “عبرة” لفاشينستات الخلاعة!

كتب وطن
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أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين على الفاشينستا الكويتية . وزوجها ، مع كفالة بمقدار عشرة آلاف دينار كويتي أي مايقارب (3300 دولار)، لوقف تنفيذ العقوبة بتهمة مخالفة الآداب العامة.

 

كما قضت المحكمة بفرض غرامة 2000 دينار كويتي أي ما يعادل 6600 دولار أمريكي على المتهمين إثر قيامهما بحركات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونقلت مجلة “فوشيا” عن مصادر مطلعة أنه سيتم استيفاء الغرامات مع تعهد كل من المتهمين بعدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي،أو نشر أي فيديوهات مخلة بالآداب العامة بدولة .

 

وجاء توقيف سارة الكندري مؤخراً في إطار حملةٍ بدأتها الأجهزة الأمنية في الكويت لملاحقة مشاهير السوشيال ميديا في الكويت الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع.

 

وناشدت والدة سارة الكندري حينها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد التدخل في قضية ابنتها.

 

ووعدت والدة سارة امير الكويت بانه في حال الافراج عن ابنتها فإنها ستضعها عند حدها.

 

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وقالت إنه جرى توقيف ابنتها 21 يوماً مستغربة اتهامات الأمن لابنتها بنشر “قلة الأدب”.

 

 

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