أبو إيفانكا “باي باي” والعزاء في أبوظبي.. حملة ترامب ترفع دعوى لوقف إحصاء الأصوات بعد اكتساح بايدن

في مؤشر كبير لا يستهان به على اقتراب حسم جو بايدن لسباق الرئاسة لصالحه وعدم تقبل ترامب وأنصاره حقيقة أرقام الفرز التي صدمتهم، رفع الفريق الذي يدير حملة ترامب، الرئيس الأمريكي في الإنتخابات الرئاسية لعام 2020، دعوى لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغن.

وفاز جو بايدن بولاية “ويسكونسن” ليرتفع عدد أصواته في المجمع الانتخابي إلى 248 مقابل 214 لـ ترامب، الذي بات أمر مغادرته البيت الأبيض أقرب ما يكون.

هذا وتستعد أمريكا والعالم لليلة طويلة من ترقب نتائج الانتخابات، حيث تبدو عملية الاقتراع فيها أقرب إلى استفتاء على أكثر رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين للجدل.

وسبق أن أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية تقارباً في النتائج بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب و المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أن بايدن اكتسح في عمليات الفرز الأخيرة.

وأثار الرئيس دونالد ترامب الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية في عدد من تغريداته وتصريحاته الأخيرة.

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من جانبا قالت مفوضة الانتخابات في نورث كارولاينا: نواصل التدقيق في الأصوات عبر البريد قبل احتسابها وسننشر غدا تقريرا بشأنها، مشيرة إلى أن عمليات التحري ومراحل التدقيق في الأصوات عبر البريد تتطلب وقتا.

وتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ حافل من إلقاء الاتهامات بـ”تزوير الانتخابات” دون دليل، حتى تلك الانتخابات التي لم يخضها.

واتهم ترامب ليل، الأربعاء، الديمقراطيين ومنافسه جو بايدن بمحاولة “سرقة” الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ملقيا اتهامات بالتزوير على العملية الانتخابية التي لم ينته فرز الأصوات فيها.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي تكرارا أن الانتخابات التي يخوضها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن “مزورة” لا سيما حين كان في وضع سيء في استطلاعات الرأي.

2012: انتخاب أوباما “زائف”

عام 2012، نشر الملياردير النيويوركي الذي فكر عدة مرات بالترشح للرئاسة وأثار شكوكا حول جنسية باراك أوباما، شائعات مفادها أن آلات التصويت ستلغي الأصوات التي تصب لصالح المرشح الجمهوري ميت رومني.

وحين أعيد انتخاب باراك أوباما بنسبة 51.06% من الأصوات مقابل 47.2% لميت رومني. أطلق دونالد ترمب تغريدات غاضبة كتب فيها “هذه الانتخابات زائفة ومهزلة. لسنا في ديموقراطية!”.

الانتخابات التمهيدية 2016: قواعد “ملفقة”

خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، اتهم المرشح ترامب منافسه تيد كروز بالتزوير بعد فوز الأخير في أيوا.

وطالب ترامب باقتراع جديد أو إلغاء الأصوات التي صبت لصالح السناتور. اتهم الحزب الجمهوري بعرقلة تسميته منددا بقواعد “ملفقة” لمنح أصوات المندوبين.

وفي مطلع أبريل/نيسان فاز تيد كروز في ويسكونسن بحصوله على 49% من الأصوات مقابل 14% لدونالد ترامب.

ووصف فريق منافسه بأنه “حصان طروادة لقادة الحزب الذين يحاولون عدم تسمية ترامب مرشحا”.

الانتخابات الرئاسية 2016: قبول النتائج؟ “سأرى”

كثف ترامب بعد أن أصبح مرشحا للحزب الجمهوري للرئاسة. الاتهامات بالتزوير خلال حملته في مواجهة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خاصة عندما يكون في وضع صعب.

وقال لشبكة “فوكس نيوز” في 1 أغسطس/آب 2016 “صدقوني، يجب أن نكون منتبهين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني لأن هذه الانتخابات ستكون مزورة”.

وكتب في تغريدة “بالطبع تحصل عمليات تزوير انتخابي واسعة قبل الاقتراع ويوم الانتخابات. لماذا ينفي المسؤولون الجمهوريون ذلك؟ ما هذه السذاجة!” فيما كان يواجه قضية نشر مقطع فيديو يقول فيه إن “بإمكانه الامساك بالنساء عبر أعضائهن الحميمة”.

وكان يشجع أنصاره على مراقبة مراكز الاقتراع “في مناطق معينة” (الأحياء ذات الغالبية الديموقراطية من السود) وحثهم على “منع هيلاري الشريرة من تزوير هذه الانتخابات!”.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول رفض ترامب التعهد بالاعتراف بنتائج الانتخابات، في قطيعة كبرى مع التقليد الديمقراطي الأمريكي.

وقال أمام حشد في آخر مناظرة متلفزة له “سأرى حينها”.

نوفمبر/تشرين الثاني 2020: الديمقراطيون يحاولون “سرقة” الانتخابات

في ليلة الانتخابات اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة “سرقة فوزه الكبير” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب على تويتر “نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم أبدا يقومون بذلك”.

ثم قال لاحقا في البيت الابيض، “لقد فزنا في الانتخابات” فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة “بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات” متحدثا عن “تزوير” ومعلنا أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.

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