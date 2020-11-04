عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
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“تبون” دخل في غيبوبة ويعيش أيامه الأخيرة.. خبر أحدث ضجة في الجزائر باسم صحيفة ألمانية

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بموجة جدل واسعة عقب تداول صورة لغلاف صحيفة ألمانية تحمل صورة ، عبد المجيد تبون، الذي أصيب مؤخرا بفيروس ويتلقى العلاج في ، مع تعليق يفيد بأنه دخل في غيبوبة.

 

ويظهر من المنشور المتداول على نطاق واسع صورة لغلاف صحيفة “فرانكفورتر” مع عنوان رئيسي يقول:
“الرئيس تبون في غيبوبة”، وحظي بمئات الإعجابات والمشاركات.

 

لكن الخبر ليس حقيقيا ولم تنشر الجريدة هذا الغلاف الذي يبدو أنه تم التلاعب به عبر “الفوتوشوب”.

 

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الغلاف المتلاعب به يحمل التاريخ 24 سبتمبر عام 2011، أي أنه سبق ظهور مرض “كوفيد- 19” بنحو 8 سنوات. إذ لم يعرف الفيروس المسبب له قبل نهاية ديسمبر عام 2019. أعلنت إصابة الرئيس الجزائري بكورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

 

وبالعودة إلى الإصدار الأصلي من غلاف الصحيفة في هذا التاريخ، لا تظهر عليها أي صور للرئيس الجزائري،
عبد المجيد تبون، ما يعني قطعا أن الصورة المتداولة متلاعب بها وأن الخبر الذي لم تؤكده أي جهة رسمية، كان مزيفا.

 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج
بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد”.

 

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