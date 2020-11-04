البيت الابيض
البيت الابيض
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“بشرة خير”.. “شاهد” ترامب المصدوم يبدأ في نقل الاثاث الخاص به من البيت الابيض وهذا ما رصدته ناشطة

كتب وطن
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تداول مغردون أمريكيون مقطع فيديو يوثق وقوف شاحنة نقل أمام “البيت الأبيض” في واشنطن عاصمة الأمريكية.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، بعض العاملين في البيت الأبيض ينقلون محتويات وأثاث من الداخل إلى الشاحنة.

 

ورجح الناشطون أن تكون هذه المحتويات خاصة بالرئيس الأمريكي ، وعلقت ملتقطة الفيديو قائلة: “التقطت هذا الفيديو  بنفسي، أتمنى أن تكون بشارة جيدة”.

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وتشير المؤشرات إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بادين، على الرئيس الجمهوري “ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وفاز بولاية “ويسكونسن” ليرتفع عدد أصواته في المجمع الانتخابي إلى 248 مقابل 214 لـ ترامب، الذي بات أمر مغادرته البيت الأبيض أقرب ما يكون.

 

ويفصل جو بايدن، 17 نقطة أو صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرقم 270 الذي يحول صاحبة من الفوز بسباق .

 

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