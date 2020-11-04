“بشرة خير”.. “شاهد” ترامب المصدوم يبدأ في نقل الاثاث الخاص به من البيت الابيض وهذا ما رصدته ناشطة

تداول مغردون أمريكيون مقطع فيديو يوثق وقوف شاحنة نقل أمام “البيت الأبيض” في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، بعض العاملين في البيت الأبيض ينقلون محتويات وأثاث من الداخل إلى الشاحنة.

ورجح الناشطون أن تكون هذه المحتويات خاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلقت ملتقطة الفيديو قائلة: “التقطت هذا الفيديو بنفسي، أتمنى أن تكون بشارة جيدة”.

I’m taking this live shot of the White House, with a moving truck outside, as a good omen. pic.twitter.com/Uz4SuoU94N — straightouttacontext (@happywithmeok) November 4, 2020

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وتشير المؤشرات إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بادين، على الرئيس الجمهوري “ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفاز جو بايدن بولاية “ويسكونسن” ليرتفع عدد أصواته في المجمع الانتخابي إلى 248 مقابل 214 لـ ترامب، الذي بات أمر مغادرته البيت الأبيض أقرب ما يكون.

ويفصل جو بايدن، 17 نقطة أو صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرقم 270 الذي يحول صاحبة من الفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

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