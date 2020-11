الكفة تميل ناحيته.. بايدن يوسع الفارق بينه وبين ترامب بشكل كبير والسيسي وابن زايد وابن سلمان “على أعصابهم”

في أخبار ستزعج الرياض وأبوظبي والقاهرة بشكل خاص حيث يعد ترامب الراعي الرسمي وحامي إمبراطوريات تلك الدول القمعية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق 25 نقطة.

ووسع بايدن الفارق بينه وبين ترامب بشكل كبير وملحوظ حيث تظهر الإحصاءات التي نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” وقناة “فوكس نيوز” أن بايدن أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 238 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538.

فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتا.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

هذا وخرجت مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بالتزامن مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

NYC is taking a pledge to overcome fear and uncertainty and struggle with everything to get ppl in the streets demanding Trump/Pence #OUTNOW !!! #Elections2020 #Election2020 #refusefascism pic.twitter.com/191mWhhjFS

— Trump/Pence OUT NOW (@RefuseFascism) November 4, 2020