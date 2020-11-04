“احترمه جدا ويا بخت الكويت بأمثاله”.. أحلام “على حق” لأول مرة وهذه نصيحتها للكويتيين!

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن دعمها لرئيس مجلس الأمة السابق، الكويتي مرزوق الغانم، وذلك بعد تقدمه بأوراق ترشحه للمشاركة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020.

ونشرت أحلام صورة لمرزوق الغانم عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وحثت جمهورها الكويتي إلى التصويت له قائلة: “هذا الانسان أقدره واحترمه جدا ويا بخت الكويت بأمثاله ولو كنت كويتية كنت عطيته صوتي”.

وفي هذا السياق، قدم 93 شخصا بطلبات ترشيح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في أول أيام فتح باب الترشح.

وستجري الانتخابات البرلمانية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار 50 نائبا موزعين على 5 دوائر انتخابية بالبلاد.

وأوضحت الإدارة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا 10 أيام.

الجدير ذكره أن هذه الانتخابات هي الأولى في عهد أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، منذ توليه الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة شقيقه الأمير السابق صباح الأحمد الجابر الصباح.

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