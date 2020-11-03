“عايزين فلوسنا بالدولار”.. ليلة حمراء لثري ليبي في مصر تُكلفه الكثير وهذا ما حدث!

تسبب خلاف بين ثري ليبي وفتاتا ليل مصريتان داخل كمبوند روضة في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر، إلى نشوب خلاف وصل إلى حد الاعتداء بالضرب وصولاً إلى مركز الشرطة.

وقالت الفتاتان للشاب الليبي بعدما قضتا ليلة حمراء معه، إنهما يريدان نقودهما بالدولار، وليس بالجنيه المصري، ما خلق خلافاً بينهم تطور إلى مشاجرة بينهما وأصيب بها الليبي بكدمات متفرقة في أنحاء من جسده بحسب مانقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادر أمنية عقب إبلاغ الأمن الإداري بكمبوند روضة للشرطة، وأن الشاب الليبي كان في حالة سكر خلال القبض عليه وعلى السيدتين.

وكانت البداية حين فوجئ عدد من سكان كمبوند روضة بصرخات فتاتين داخل إحدى الشقق فأبلغوا الأمن الإداري فحضروا واكتشفوا وجود معركة بين الشاب الليبي والسيدتين على سعر ممارسة الرذيلة، فأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة وبمواجهة السيدتين قالتا: “هذا عمل، وذهبنا بعدما اتفق معنا عبر الهاتف على 500 دولار، وحين وصلنا قال لنا لا يوجد سوى 400 جنيه”.

وقالت إحدى السيدتان: “الزبون خدعنا أول ما وصلنا وقال كل النقود التي تريدونها ستأخذوها وزيادة، وبعد ماقضينا معه أكثر من ساعتين، كذب علينا وقال لا يوجد معي سوى 400 جنيه، وحين رفضنا اعتدى علينا بالضرب”.

وأثناء العلاقة طلب المتهم منهم توثيق مايحدث بالفيديو، فطلبت منه إحدى الفتاتين 50 جنيها مقابل تصوير العلاقة، فرفض وتطور ذلك إلى شجار بين الطرفين وتعدى المتهم عليهما بالضرب بـ”قطعة خشبية”، ما أسفر عن حدوث إصابات لهما في مختلف أنحاء جسديهما. وجرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وأخطرت جهات التحقيق.

وأضافت المتهمة أنها وصديقتها تبادلتا الضرب معه حتى حضر أفراد الأمن الإداري وبعدها الشرطة.

وقال الشاب الليبي في التحقيقات، إن الفتاتين رفضتا أخذ المبلغ المتفق عليه وطلبتا خمسة أضعافه فرفض وعندها اعتديتا عليه بالضرب ما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة.

وفحصت القوات هواتف الفتاتين وتبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما، وجرى التحفظ على الهواتف، والطرف الثاني، وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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