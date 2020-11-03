عادت الناقدة والإعلامية الكويتية ليلى أحمد لتوجيه انتقاداتها إلى الفنانة أصالة نصري بعد تصريحات تلفزيونية للمطربة السورية تحدثت فيها عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية.

وقالت ليلى أحمد عبر حسابها الرسميّ في “انستغرام” إنّ الفنانة أصالة نصري تحدثت عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـ”الشيء المميت”.

وأوضحت خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج “قعدة رجالة” على قناة OSN، أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد. كما لو كانت تلد 20 ولدًا في مرة واحدة. وتضيف أصالة أن “الرجالة مفيهمش اي عقل”.

وعلقت ليلى أحمد بالقول: “طبعا نتعاطف مع آلام اي انسان. وأرى إن تركيبتي شخصية أصالة وطارق مختلفتين تماما. هو هادي ورزين وهي كل ما في عقلها يصير قذائف يومية معلنة على السوشل ميديا، تصريحات غالبيتها متهورة”.

واضافت الناقدة والإعلامية الكويتية أن أصالة نصري تقول عن نفسها: “بحب الحكي كتيير.. حتى بالسيارة لحالي بحكي مع نفسي” ول عاد.. شهالازعاج؟”.

وتابعت: “هل تذكرون حين قالت أصالة ببرنامج تلفزيوني مع نيشان انها هي التى عرضت قلبها وحبها على زوجها طارق العريان!؟”.

واعتبرت ليلى أحمد أن ذلك “خطأ قاتل مهما بلغ عشق المرأة لرجل، لا يجب أن تتهور المرأة في الاندفاع بعواطفها تجاه رجل. لأن هناك جينيات طبيعية ذكورية في الرجال يريدون هم ان يكونو اصحاب المبادرة في مثل هذه المواقف”.

وتساءلت: “أصلا كيف قَبل طارق بعرضها، ثم في ليلة ما فيها قمر خرج من البيت الزوجي وصفق الباب خلفه.. تفاصيل التى لم تقصر أصالة في اشراكنا بها؟

مرة تغمز ومرة تلمز ومرة ابنها يكتب زور اولادك التوام، ومرة ثالثة بنتها.. حصار ما صار والعريان لا يرد، كل هذا وذا ثم تقول غالبية الفنانات “حياتنا الشخصية خط أحمر” ما رأيكم دام عزكم !”.

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