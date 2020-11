View this post on Instagram

تحدثت الفنانة #أصالة عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـ”الشيء المميت”.وأوضحت خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج “قعدة رجالة” على قناة OSN، أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد، كما لو كانت تلد 20 ولدًا في مرة واحدة. وتضيف إن الرجالة مفيهمش اي عقل .. طبعا نتعاطف مع آلام اي انسان، وأرى إن تركيبتي شخصية أصالة وطارق مختلفتين تماما، هو هادي ورزين وهي كل ما في عقلها يصير قذائف يومية معلنة على السوشل ميديا، تصريحات غالبيتها متهورة، هي تقول عن نفسها” بحب الحكي كتيير.. حتى بالسيارة لحالي بحكي مع نفسي” ول عاد.. شهالازعاج؟ هل تذكرون حين قالت أصالة ببرنامج تلفزيوني مع نيشان انها هي التى عرضت قلبها وحبها على زوجها #طارق_العريان!؟ .. واعتقد ان هذا خطأ قاتل مهما بلغ عشق المرأة لرجل، لا يجب أن تتهور المرأة في الاندفاع بعواطفها تجاه رجل، لأن هناك جينيات طبيعية ذكورية في الرجال يريدون هم ان يكونو اصحاب المبادرة في مثل هذه المواقف!؟ وأصلا كيف قَبل طارق بعرضها، ثم في ليلة مافيها قمر خرج من البيت الزوجي وصفق الباب خلفه.. تفاصيل التى لم تقصر أصالة في اشراكنا بها؟ مرة تغمز ومرة تلمز ومرة ابنها يكتب زور اولادك التوام، ومرة ثالثة بنتها.. حصار ما صار والعريان لا يرد، كل هذا وذا ثم تقول غالبية الفنانات “حياتنا الشخصية خط أحمر” ما رأيكم دام عزكم !؟