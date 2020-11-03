عادل الجبير
عادل الجبير
الهدهد

عادل الجبير بعد أن أكل القط لسانه عند الإساءة للنبي محمد يبكي على هجوم فيينا ويقول:” الإرهاب لا دين ولا عرق له”!

كتب وطن
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في الوقت الذي صمت فيه المسؤولين السعوديين عن الإساءة للنبي محمد والإسلام من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ، واكتفت المملكة باستنكار مجهول،خرج وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مستنكراً هجوم الذي وقع أول أمس في العاصمة فيينا.

 

وقال عادل الجبير، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن يمثل “ شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية”.

 

وأضاف الجبير: “نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في فيينا. وهذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له”.

 

وشهدت فيينا، أول أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.

 

الجدير ذكره، أن لم تعلق رسمياً على إساءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنبي محمد والإسلام، كما أنها لم تشارك في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على الإساءة الفرنسية وواصلت حملتها ضد المنتجات التركية.

 

وتضامنت كلا من السعودية والإمارات مع فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون ضد حملة رفض الإساءة للنبي محمد والإسلام.  وأكدوا رفضهما لأي حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في الوقت الذي يحرضون فيه على المنتجات التركية ويدعون لمحاربة تركيا.

 

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