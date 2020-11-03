صاحب مقولة “اقعدي يا هند” .. حادث سير مرعب يقتل النائب الأردني يحيى السعود ويصيب أبناءه

لقي يحيى السعود النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية في الأردن مصرعه، فيما أصيب أبناؤه في حادث سير مروّع وقع على الطريق الصحراوي.

وهرعت الإسعافات وطواقم الدفاع المدني وعملوا على انتشال السعود وابنائه من المركبة، بعد انقلابها ذاتياً في منطقة سواقة على الطريق الصحراوي.

وبعد الفحص السريري والشعاعي تبين وفاة النائب السابق يحيى السعود ولا زال البقيه قيد العلاج. وفق مصدر أمن يأردني

ونشرت حسابات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً لحادث سير يحيى السعود المروع تُظهر حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له المركبة جراء انقلابها .

مركبة النائب السابق المرحوم يحيى السعود بعد تعرضه لحادث مروع على الطريق الصحراوي أثناء عودته من الطفيلة ونجم عنه وفاته.#الأردن #الصحراوي #يحيى_السعود #خبرني pic.twitter.com/sTwDa9l9u8 — خبرني Khaberni (@khaberni) November 3, 2020

والنائب يحيى السعود هو رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، واشتهر بعبارة “اقعدي ياهند”. خلال طلبه من النائب هند الفايز في إحدى جلسات البرلمان الجلوس .

وكان آخر ما نشره يحيى السعود على حسابه في فيسبوك منشور امس الإثنين. قال فيه: “ساعطي مفتاح سيارتي لنصف هذه الحكومة اذا قدرت توصل الدائرة الثانية بدون مساعدة أحد!!!”.

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