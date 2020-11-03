Galleryالهدهد

صاحب مقولة “اقعدي يا هند” .. حادث سير مرعب يقتل النائب الأردني يحيى السعود ويصيب أبناءه

كتب وطن
0

لقي النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية في الأردن مصرعه، فيما أصيب أبناؤه في مروّع وقع على الطريق الصحراوي.

وهرعت الإسعافات وطواقم الدفاع المدني وعملوا على انتشال السعود وابنائه من المركبة، بعد انقلابها ذاتياً في منطقة سواقة على الطريق الصحراوي.

وبعد الفحص السريري والشعاعي تبين وفاة النائب السابق يحيى السعود ولا زال البقيه قيد العلاج. وفق مصدر أمن يأردني

ونشرت حسابات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً لحادث سير يحيى السعود المروع تُظهر حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له المركبة جراء انقلابها .

والنائب يحيى السعود هو رئيس لجنة فلسطين في الأردني، واشتهر بعبارة “اقعدي ياهند”. خلال طلبه من النائب هند الفايز في إحدى جلسات البرلمان الجلوس .

وكان آخر ما نشره يحيى السعود على حسابه في فيسبوك منشور امس الإثنين. قال فيه: “ساعطي مفتاح سيارتي لنصف هذه الحكومة اذا قدرت توصل الدائرة الثانية بدون مساعدة أحد!!!”.

 

 

شاهد أيضا: “شاهد” نشامى الأردن يدعسون على رأس ماكرون ويطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية لنصرة النبي محمد

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

علامة “حسن خاتمة”.. “شاهد” آخر كلمات النائب الأردني يحيى…

الهدهد

“هاي حبيبي هالو”.. “شاهد” رد فعل مفاجئ من الأمير النائم في…

حياتنا

لماذا أثارت هذه الصورة من الحادث الدموي في الجهراء بالكويت جدلاً واسعاً؟!

حياتنا

“في لحظة توقفت الحياة وانتهى كل شئ” .. حادث الجهراء القاتل يُفجع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.