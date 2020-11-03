حكام الإمارات أصبحوا “فئران تجارب”.. “شاهد” محمد بن راشد يستعرض عضلاته ويثير سخرية واسعة بعد تلقيه لقاح كورونا

أثارت صورة نشرها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، سخرية واسعةً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن مصدر هذا اللقاح الذي لم تعتمده منظمة الصحة العالمية.

ونشر محمد بن راشد على “تويتر“، صورة رصدتها “وطن”، معلقاً عليها بالقول: “أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.

أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/LXdOJqhMYa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

الصورة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل متسائلين عن مصدر اللقاح، معتبرين أن حكام الإمارات تحولوا لفئران تجارب بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع كبرهم في السن.

وقال احد المغردين: “لقاح شو هيدا، لحد علمي اسا مفي ولا لقاح أخذ موافقة منظمة الصحة العالمية؟شخص ينحني بشدة عكل حال عسلامة ان شاء الله”.

لقاح شو هيدا، لحد علمي اسا مفي ولا لقاح أخذ موافقة منظمة الصحة العالمية؟🙇🏻

عكل حال عسلامة ان شاء الله

منحبكم😘🇱🇧🇦🇪 — Omar Ismail (@OMAR_M_ISMAIL) November 3, 2020

وقال آخر: “ما شي عاد الجلد أكثر من العضل..غريبة اي لقاح هذا”.

ما شي عاد الجلد أكثر من العضل..غريبة اي لقاح هذا — ساركوزي (@Saher_Oman) November 3, 2020

وتفاعل عدد من النشطاء مع الصورة بسخرية واسعة، مؤكدين أن ما يفعله حاكم دبي محمد بن راشد مجرد استعراض ليس أكثر.

الو الأمارات بسرعة بسرعة تكفووون — 🌊 (@laila_245xx) November 3, 2020

لقاح تجريبي ولا كيف ؟ — عبير بنت جدها (@bent_jdaha) November 3, 2020

كيف يمكنتي الحصول على اللقاح ايضا — MOHANED ALFANJARY (@al_fanjary) November 3, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات أعلنت منتصف أكتوبر، عن بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي القائم على الفيروسات الغُدِّية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن هذه التجارب السريرية تأتي في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار.

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