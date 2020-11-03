حكام الإمارات أصبحوا “فئران تجارب”.. “شاهد” محمد بن راشد يستعرض عضلاته ويثير سخرية واسعة بعد تلقيه لقاح كورونا
أثارت صورة نشرها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، سخرية واسعةً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن مصدر هذا اللقاح الذي لم تعتمده منظمة الصحة العالمية.
ونشر محمد بن راشد على “تويتر“، صورة رصدتها “وطن”، معلقاً عليها بالقول: “أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.
أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/LXdOJqhMYa
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020
الصورة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل متسائلين عن مصدر اللقاح، معتبرين أن حكام الإمارات تحولوا لفئران تجارب بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع كبرهم في السن.
وقال احد المغردين: “لقاح شو هيدا، لحد علمي اسا مفي ولا لقاح أخذ موافقة منظمة الصحة العالمية؟شخص ينحني بشدة عكل حال عسلامة ان شاء الله”.
لقاح شو هيدا، لحد علمي اسا مفي ولا لقاح أخذ موافقة منظمة الصحة العالمية؟🙇🏻
عكل حال عسلامة ان شاء الله
منحبكم😘🇱🇧🇦🇪
— Omar Ismail (@OMAR_M_ISMAIL) November 3, 2020
وقال آخر: “ما شي عاد الجلد أكثر من العضل..غريبة اي لقاح هذا”.
ما شي عاد الجلد أكثر من العضل..غريبة اي لقاح هذا
— ساركوزي (@Saher_Oman) November 3, 2020
وتفاعل عدد من النشطاء مع الصورة بسخرية واسعة، مؤكدين أن ما يفعله حاكم دبي محمد بن راشد مجرد استعراض ليس أكثر.
الو الأمارات بسرعة بسرعة تكفووون
— 🌊 (@laila_245xx) November 3, 2020
لقاح تجريبي ولا كيف ؟
— عبير بنت جدها (@bent_jdaha) November 3, 2020
كيف يمكنتي الحصول على اللقاح ايضا
— MOHANED ALFANJARY (@al_fanjary) November 3, 2020
الجدير ذكره، أن الإمارات أعلنت منتصف أكتوبر، عن بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي القائم على الفيروسات الغُدِّية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن هذه التجارب السريرية تأتي في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار.
طالع أيضا: محمد بن راشد يخشى هذا الأمر بشدة بعد افتضاح أمر وزير التسامح “الهائج” وخروج واقعة الاغتصاب للعلن
معلومات مؤكدة وموثقة سوف يتم كشفها عندما يحين وقتها, حملة ماكرون ضد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تتم بتحريض من محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي وتمويل محمد بن زايد, مع دعم وتعاطف بالخفاء من آل سعود والأبه المعاق فكريا محمد بن سلمان.
ثبت بدون أدنى شك أن آل نهيان أصلهم كلهم يهود من الحجاز هربوا الى ساحل عمان بعدما تم طردهم من هناك لخيانتهم ونقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدعوا كذبا وتظاهروا بالاسلام ليحموا أنفسهم وهم منذ 1400 سنة يعملون في الخفاء ضد الاسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما السيسي فقد تبين أيضا أنه يهودي وأن عائلته تظاهرت بالاسلام منذ الفتح العثماني لمصر سنة 1453 ميلادي أيضا لحماية أنفسهم من بطش العثمانيين. للعلم حاخامات اليهود لديهم لوائح تفصيلية بكل العائلات اليهودية المتظاهرة بغير اليهودية وأماكن تواجدها في كل العالم.
للعلم حملات اليهودي محمد بن زايد بالتعاون مع شريكه اليهودي عبد الفتاح السيسي ضد الاسلام السني الذي يعتبره اليهود خطرا عليهم, وضد والرسول صلى الله عليه وسلم سوف لن تتوقف أبدا وسوف يستمر بحملاته بحرق القرآن والرسوم الكاريكاتيرية واغلاق المساجد ولصق تهم الارهاب بالمسلمين السنة تحديدا.