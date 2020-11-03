أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر
الهدهد

حاصروه واعتقدوا انهم كسبوا.. “شاهد” ما قاله أمير قطر تميم بن حمد عن الحصار الجائر ومكاسب الدوحة خلال الفترة الماضية

كتب Author 2
0

أكد الشيخ آل ثاني أن مكانة بلاده الدولية تتعزز رغم الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على الدوحة، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها قطر في السنوات القليلة الماضية.

 

وقال أمير قطر في خطاب أمام اليوم الثلاثاء، إن قطر تمكنت من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مرت بها في السنوات القليلة الماضية.

 

وأضاف أن قطاع الطاقة القطري استطاع ان يتخطى تداعيات أزمة جائحة وأن عمليات التصدير لم تتوقف، مشيراً إلى أن الريال القطري أثبت متانته في مواجهة الأزمات الخارجية من خلال حفاظه على قيمته.

 

وأضاف : “اتخذنا إجراءات سريعة على محورين أولهما دعم والثاني المحافظة على سلامة موازنة الدولة، ولن نتردد في اتخاذ تدابير حازمة في حال تفشي وباء كورونا”، متابعاً: “رغم استمرار الحصار الجائر تعززت مكانة قطر في القضايا الدولية”.

 

وأكمل: “نظامنا الصحي أثبت جدارته في التعامل مع جائحة كورونا، وانتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر من العام المقبل”، مستطرداً: “موقفنا ثابت من عدالة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67”.

خطاب لأمير قطر

وكانت وكالة القطرية “قنا“، قد ذكرت أن أمير قطر سيفتتح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشرى اليوم. وسيلقي خطاباً مهماً خلال افتتاح الجلسة.

 

وأشارت إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيستعرض في الخطاب السياستين الداخلية والخارجية. وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية.

 

كما أوضحت الوكالة الرسمية أن الخطاب سيتضمن مواقف الدوحة تجاه القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

 

وكان دور الانعقاد السابق الـ48 لمجلس الشورى قد تم فضه في 7 يوليو 2020.

 

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء؛ مثل مشروعات القوانين. والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة. بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.

 

اقرأ أيضا: أمير قطر يبعث برسالة عاجلة إلى أخيه أردوغان بعد زلزال ازمير وابن سلمان يكتفي بهذه الكلمات على تويتر

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حكام الإمارات أصبحوا “فئران تجارب”.. “شاهد” محمد بن راشد…

تقارير

“موقف أصيل” .. ماذا قال أمير قطر عن أمير الكويت الراحل والسلطان قابوس…

الهدهد

فيديو تقشعر له الابدان.. “شاهد” قطريون ينصرون النبي محمد خلال مباراة السد…

الهدهد

كاتب كويتي يصدم الكويتيين بما قاله عن سنوات حكم بايدن إذا فاز بالانتخابات الأمريكية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.