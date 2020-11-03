حاصروه واعتقدوا انهم كسبوا.. “شاهد” ما قاله أمير قطر تميم بن حمد عن الحصار الجائر ومكاسب الدوحة خلال الفترة الماضية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن مكانة بلاده الدولية تتعزز رغم الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على الدوحة، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها قطر في السنوات القليلة الماضية.

وقال أمير قطر في خطاب أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، إن قطر تمكنت من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مرت بها في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن قطاع الطاقة القطري استطاع ان يتخطى تداعيات أزمة جائحة كورونا وأن عمليات التصدير لم تتوقف، مشيراً إلى أن الريال القطري أثبت متانته في مواجهة الأزمات الخارجية من خلال حفاظه على قيمته.

افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورىhttps://t.co/VWZLbNXojS — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 3, 2020

وأضاف أمير قطر تميم بن حمد: “اتخذنا إجراءات سريعة على محورين أولهما دعم القطاع الخاص والثاني المحافظة على سلامة موازنة الدولة، ولن نتردد في اتخاذ تدابير حازمة في حال تفشي وباء كورونا”، متابعاً: “رغم استمرار الحصار الجائر تعززت مكانة قطر في القضايا الدولية”.

فيديو| صاحب السمو أمير البلاد المفدى: إقرار مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية على الغذاء والدواء ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات ونتيجة لهذه الإجراءات تمكنا من المحافظة على سلامة الوضع النقدي والمصرفي والمالي فواصلت الاحتياطات الرسمية نموها في العام الجاري pic.twitter.com/dTRQ3hb8Ir — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 3, 2020

وأكمل: “نظامنا الصحي أثبت جدارته في التعامل مع جائحة كورونا، وانتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر من العام المقبل”، مستطرداً: “موقفنا ثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67”.

سمو أمير البلاد المفدى : انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021 وستجري الانتخابات بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 ولهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين . #خطاب_الأمير_للشورى . pic.twitter.com/VMLJ2P2QUx — شبكة أهل قطر الأولى (@ahalqatar) November 3, 2020

خطاب لأمير قطر

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا“، قد ذكرت أن أمير قطر سيفتتح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشرى اليوم. وسيلقي خطاباً مهماً خلال افتتاح الجلسة.

وأشارت إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيستعرض في الخطاب السياستين الداخلية والخارجية. وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية.

كما أوضحت الوكالة الرسمية أن الخطاب سيتضمن مواقف الدوحة تجاه القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

وكان دور الانعقاد السابق الـ48 لمجلس الشورى قد تم فضه في 7 يوليو 2020.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء؛ مثل مشروعات القوانين. والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة. بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.

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