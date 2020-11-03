بعد الممثلة الإسرائيلية “جال جادوت”.. “شاهد” ما فعلته شقيقة كيم كارداشيان وأغضبت المصريين بملابسها الفاضحة!

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان، غضب المصريين بعد تنكرها بزي الملكة كليوباترا، ولكن بطريقة جريئة.

ونشرت كلوي كارداشيان مجموعة صور عبر “انستجرام”، رصدتها “وطن”، ظهرت خلالها مع ابنتها ترو ووالدها لاعب كرة السلة تريستان تومسون، وتنكر جميعهم بأزياء “فرعونية”.

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بينما ارتدت شقيقة كيم كارداشيان زي كليوباترا مع إجراء تعديلات تُبرز مفاتنها، فظهرت التنورة بفتحة جانبية كبيرة، واكتفت بحمالة صدر للجزء العلوي مع معطف ذهبي طويل.

https://www.instagram.com/p/CHGwJJhhPHf/

وأثار تشبيه كلوي كارداشيان لنفسها ب آخر ملوك الأسرة المقدونية المصرية كليوباترا غضب المتابعين الذين اتهموها بالتملك الثقافي، خاصة أن أصولها غجرية بحسب تعبيرهم.

ورأوا أن ارتدائها زي كليوباترا بهذا الشكل الفاضح، إهانة لشعب بأكمله، خاصة أنها ليست مصرية.

كلوي كارداشيان في زي كليوباترا. pic.twitter.com/UoLW7TWXnL — Screen Mix (@ScreenMix) November 3, 2020

وليست المرة الأولى التي يُساء فيها إلى شخصية “كليوباترا”، فقد سادت حالة من الاستياء إثر إعلان الممثلة الاسرائيلية جال جادوت عن تعاقدها عن فيلم يحكى قصة حياة الملكة المصرية وهو من إنتاج أمريكي.

الأمر أثار غضب الجمهور المصري الذي قام بترشيح ممثلات عربيات ومصريات رأى أنهن الأنسب لتقديم هذا الدور بسبب ملامحهن القريبة من ملكة مصر.

وجاء على رأسهن الفنانة سوسن بدر التى تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعى كونها الأقرب للقدماء المصريين من حيث المظهر، كما تم تسليط الضوء على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والسورية سلاف فواخرجى التى كانت قدمت شخصية “كليوباترا

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