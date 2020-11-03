“شاهد” كيف أغاظت الفاشینیستا الكویتیة الدكتورة خلود مشاهير الخليج الذين فضحهم “سناب شات”

نشرت الفاشینیستا الكویتیة الدكتورة خلود مشاهد من احتفالها بتصدرھا قائمة المشاھیر الذین حصدوا أكبر أعداد من المتابعين عبر “سناب شات”.

وظهرت خلود بفستان زفاف، وأطلقت على نفسھا “عروسة سناب”.

وتفوقت الدكتورة خلود على عدد كبیر من الفاشینیستات والمشاھیر بالكویت والسعودیة ودول الخلیج والغرب.

وحصدت الدكتورة 9.9 ملایین متابع عبر موقع سناب شات، حیث تخطت السعودیة مودل روز التي جاءت في المرتبة الثانیة بـ 1.8 ملایین متابع، ومن بعدها بلقیس (8.4 ملایین) وحلیمة بولند (8.3 ملایین)، وغیرھن.

وفضح التحديث الأخير لـ”سناب شات” الأرقام الحقيقية لمتابعي المشاهير، حيث كان بعضهم يدّعى أنّ الملايين يتابعونه، لكنّ تبين خلاف ذلك تماماً.

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