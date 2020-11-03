علا الفارس
علا الفارس
الهدهد

“دبي بها 200 ألف جنسية”.. علا الفارس تُخرس المطبلة ماريا معلوف بعد تطاولها عليها ومهاجمة غادة عويس

كتب وطن
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تصدت الاعلامية الأردنية، مذيعة قناة القطرية، علا الفارس، للإعلامية اللبنانية المرتمية في أحضان عيال زايد “”، بعد تطاولها عليها شخصاً إلى جانب زميلتها ، في هجوم غير مبرر لإرضاء ولاة نعمتها في وأبوظبي.

 

وقالت معلوف في تغريدة رصدتها “وطن”، “غادة عويس وعلا الفارس، الأولى بعد تركها لبنان بلد الانفتاح والحريات سابقا قبل سيطرة حزب الله، والثانية بعد تركها دبي إمارة المئتي ألف جنسية والتنوع الحضاري الثقافي، يعانيان نقصا ما في شبه جزيرة سلوى”، في إشارة إلى قطر.

 

وتابعت معلوف: “غاده جاكوزي، وزيتونة نظام الحمدين في مأزق رسمي”.

 

وردت علا الفارس على تهجم ماريا معلوف قائلةً في تغريدة رصدتها “وطن”: “مئتي ألف جنسية؟ لم أتصور يوما أن رحيلي يؤلم البعض لهذه الدرجة، ٣ سنوات وأنا أسلي نفسي بمثل هذه السيدة وغيرها”.

 

وأضافت: “أشخاص لا أعرفهم، يقتاتون على البكائيات اليومية، لدرجة الهوس والوسوسة، حتى أصبحوا أضحوكة هذا الزمان، يقلقك حالي؟ أبشرك كالزيتونة شامخة، وجذوري ثابتة لا تهزها الريح”.

 

في السياق سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة ماريا معلوف والتي قالت فيها إن في 200 ألف جنسية.

 

الجدير ذكره إلى أن الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف الموالية لنظامي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تعمل حالياً في قنوات سعودية مغمورة، بعضها تبث عبر منصة “يوتيوب”.

 

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