“دبي بها 200 ألف جنسية”.. علا الفارس تُخرس المطبلة ماريا معلوف بعد تطاولها عليها ومهاجمة غادة عويس

تصدت الاعلامية الأردنية، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، علا الفارس، للإعلامية اللبنانية المرتمية في أحضان عيال زايد “ماريا معلوف”، بعد تطاولها عليها شخصاً إلى جانب زميلتها غادة عويس، في هجوم غير مبرر لإرضاء ولاة نعمتها في الرياض وأبوظبي.

وقالت معلوف في تغريدة رصدتها “وطن”، “غادة عويس وعلا الفارس، الأولى بعد تركها لبنان بلد الانفتاح والحريات سابقا قبل سيطرة حزب الله، والثانية بعد تركها دبي إمارة المئتي ألف جنسية والتنوع الحضاري الثقافي، يعانيان نقصا ما في شبه جزيرة سلوى”، في إشارة إلى قطر.

وتابعت معلوف: “غاده جاكوزي، وزيتونة نظام الحمدين في مأزق رسمي”.

#غادة_عويس و #علا_فارس الاولى بعد تركها لبنان بلد الانفتاح والحريات سابقاً قبل سيطرة #حزب_الله والثانية بعد تركها دبي امارة المئتين الف جنسية والتنوع الحضاري الثقافي يعانيان نقصاً ما في شبه جزيرة سلوى #غاده_جاكوزي و #زيتونة نظام الحمدين في مأزق رسمي #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) November 2, 2020

وردت علا الفارس على تهجم ماريا معلوف قائلةً في تغريدة رصدتها “وطن”: “مئتي ألف جنسية؟ لم أتصور يوما أن رحيلي يؤلم البعض لهذه الدرجة، ٣ سنوات وأنا أسلي نفسي بمثل هذه السيدة وغيرها”.

وأضافت: “أشخاص لا أعرفهم، يقتاتون على البكائيات اليومية، لدرجة الهوس والوسوسة، حتى أصبحوا أضحوكة هذا الزمان، يقلقك حالي؟ أبشرك كالزيتونة شامخة، وجذوري ثابتة لا تهزها الريح”.

"مئتين ألف جنسية "؟

لم أتصور يوما أن رحيلي يؤلم البعض لهذه الدرجة ٣سنوات وانا أسلي نفسي بمثل هذه السيدة وغيرها ،أشخاص لا اعرفهم يقتاتون على البكائيات اليومية لدرجة الهوس والوسوسة حتى أصبحوا أضحوكة هذا الزمان، يقلقك حالي ؟ أبشرك كالزيتونة شامخة وجذوري ثابتة لا تهزها الريح ☺️ https://t.co/Joh1FEfWEt — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 3, 2020

في السياق سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة ماريا معلوف والتي قالت فيها إن في الإمارات 200 ألف جنسية.

200 الف جنسية في إمارة واحدة متى تفتتت الدول لتصبح 200 الف؟

مضحك فعلا .

سبق لماريا معلوف أن عملت في قناة الجزيرة والآن تتهجم على الجزيرة والعاملين فيها..

عجيبة غريبة تغريدات ماريا — MISS GHEEDA (@May40712819) November 2, 2020

بكم باعت ماريا قلمها ولمن ؟ أشفق عليك — عبد الرحمن الخطيب (@binnishFree2012) November 2, 2020

المئتين جنسية بدون الف ، اذا انا مو غلطان؟ — Ali Sharidah (@AliSharidah) November 2, 2020

200 الف في دول جديدة طلعت ولا تقسمت وحنا مش عارفين ؟!!! — hanadi al abdali (@hanadi_abdali) November 3, 2020

خليها تعرف تحسب اول 😄😄

قال 200 الف هههههه — نشميه 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@mWFYA2Z6FbDvNR0) November 3, 2020

الجدير ذكره إلى أن الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف الموالية لنظامي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تعمل حالياً في قنوات سعودية مغمورة، بعضها تبث عبر منصة “يوتيوب”.

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